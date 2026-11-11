به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان گلستان با قدردانی از تلاش مدیران و دستگاه‌های اجرایی در مدیریت سیلاب‌های اخیر، خواستار ارائه گزارشی از خسارت‌های ناشی از دو موج سیلاب و شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌پذیری مناطق مختلف شد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نزدیک شدن پایان سال، بر ضرورت بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تبصره‌ای تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود تسهیلات ابلاغ‌شده چه میزان جذب شده و بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول چه اقداماتی برای پرداخت آن انجام داده‌اند.

وی همچنین خواستار برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های مشترک با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌منظور بررسی و پیگیری اعتبارات و بودجه سال ۱۴۰۶ شد.

سنگدوینی در ادامه با اشاره به مشکلات ناحیه صنعتی عطاآباد اظهار کرد: بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های این ناحیه با اعتبارات دولتی ایجاد شده و زمین نیز با قیمت پایین از کشاورزان خریداری و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری است مشکلات واحدهای مستقر در این منطقه برطرف شود.

وی با بیان اینکه کمبود و ناپایداری برق یکی از مشکلات جدی کارگاه‌های مبل‌سازی عطاآباد است، افزود: با توجه به شرایط فعالیت این کارگاه‌ها، به‌ویژه در فصل تابستان، احتمال بروز آتش‌سوزی وجود دارد و لازم است شرکت شهرک‌های صنعتی برای تأمین زیرساخت برق و رفع این مشکل اقدام کند.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس همچنین با انتقاد از خروج مالیات برخی واحدهای اقتصادی از استان گفت: بنگاه‌هایی که از امکانات و زیرساخت‌های گلستان استفاده می‌کنند، باید سهم مالیاتی خود را در همین استان پرداخت کنند؛ چراکه گلستان برای تأمین نیازهای عمرانی و خدماتی خود با محدودیت منابع روبه‌رو است.

سنگدوینی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات حوادث برای بیمارستان بخش حکیم ۵ آذر گرگان خبر داد و گفت: دستور این اعتبار با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی استاندار و از طریق وزارت کشور اخذ و به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است.

وی خواستار پیگیری موضوع از سوی مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه علوم پزشکی گلستان شد تا اعتبار مورد نظر برای توسعه و تکمیل بخش حکیم بیمارستان ۵ آذر، به‌عنوان بیمارستان مرکزی استان، اختصاص یابد.