رویدادهای ورزشی هفته دفاع مقدس پاسداشت شهدای ایران عزیز است

حمید صمیمی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویدادهای ورزشی به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزار هستیم که توفیق خدمت به خانواده نیروی های مسلح و کمک به فرهنگ ورزش در نیروهای مسلح به خصوص ارتش جمهوری اسلامی ایران را به ما عنایت فرمودند تا بتوانیم در ایام دفاع مقدس رویدادهای ورزشی را برگزار کنیم.

وی با بیان این که مسابقات ورزشی هفته دفاع مقدس در رشته های والیبال، فوتبال، فوتسال، تنیس، وزنه برداری، بدنسازی و اسکیت برگزار خواهد شد ادامه داد: دژبان ارتش مفتخر است که میزبانی مسابقات اسکیت به مناسبت هفته دفاع مقدس را برعهده دارد تا یادآور رشادت های بزرگ مردانی باشد که در هشت سال دفاع مقدس از جان و مال زندگی خود گذشتند تا ما بتوانیم در امنیت کامل این مسابقات را برگزار کنیم.

امیر حمید صمیمی پور ادامه داد: برای مسابقات اسکیت که در آیتم های مختلف برگزار خواهد شد ورزشکارانی از شهرهای تهران، کرج، قزوین، اصفهان، شیراز، یزد و کاشان حضور دارند و در دو روز به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

وی با بیان این که این مسابقات زیر نظر مربیان کارکشته و صاحب نظر برگزار خواهد شد گفت: برخی شرکت کنندگان در این دوره از بازی ها سطح بالای فنی دارند و تعدادی از آنها داری مقام های جهانی هستند که برای دژبان ارتش مایه افتخار است میزبان این قهرمانان باشد.

فرمانده دژبان کل ارتش با اشاره به ماهیت رشته ورزشی اسکیت گفت: اسکیت علاوه بر اینکه به توان جسمی نیاز دارد، از یک ویژگی دیگر نیز برخوردار است و آن اینکه در این ورزش، ورزشکار هنر خودش را می پرواند و بر تمرکز و قوای جسمانی تاکید دارد.

صمیمی پور ادامه داد: امیر سرلشکر حاتمی فرمانده محترم کل ارتش نیز همواره بر افزایش توان رزم و آماده بودن نیروهای مسلح تاکید دارند تا بتوانیم علاوه بر پاسداشت خون شهدای هشت سال دفاع مقدس،جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و نبرد هرمز، سهمی در ارتقا سطح آمادگی ارتش و نیروهای مسلح داشته باشیم.

وی در پایان با اشاره به برگزاری مطلوب مسابقات ورزشی، خاطرنشان کرد: تیم های ورزشی دژبان در بسیاری از رشته هایی که تاکنون برگزار شده است مقام اول را کسب کرده اند و امیدوارم بتوانیم با برگزاری این مسابقات به ارتقا سطح ورزش در خانواده ارتش کمک کنیم چرا که ورزشکاران ما پشتوانه خیلی خوبی برای پرسنل پایور می باشند که هر لحظه برای دفاع از کشورشان یعنی ایران عزیز اسلامی آماده و پای کار هستند.