علی‌اصغر احمدی مدیر رادیو ورزش با اشاره به رویکرد شبکه در نیمه دوم سال جاری به خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به ترافیک رویدادهای مهم ورزشی در ماه‌های پیش رو، رادیو ورزش تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای خود را برای پوشش دقیق و حرفه‌ای مسابقات به کار خواهد گرفت. اولویت اصلی ما انعکاس تلاش‌های قهرمانان کشور در آوردگاه‌های بزرگ است.

وی در ادامه به فهرست رویدادهای مهمی که در دستور کار پخش این شبکه قرار دارد، اشاره کرد و گفت: پوشش زنده و کارشناسی بازی‌های پارآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن، مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ ریاض عربستان، المپیک نوجوانان ۲۰۲۶ داکار و همچنین مسابقات داخل سالن ۲۰۲۶ ریاض، از جمله محورهای اصلی فعالیت‌های برون‌مرزی ما در نیمه دوم سال است.

مدیر رادیو ورزش علاوه بر رویدادهای بین‌المللی، بر اهمیت لیگ‌های داخلی تأکید کرد و افزود: تلاش می‌کنیم تا در کنار میادین بزرگ جهانی، لیگ‌های معتبر داخلی در رشته‌های مختلف از جمله فوتبال، بسکتبال، والیبال، هندبال، کشتی و فوتسال در هر ۲ بخش آقایان و بانوان را با تحلیل‌های دقیق و گزارش‌های میدانی پوشش دهیم تا مخاطبان ورزش‌دوست در جریان آخرین تحولات لیگ‌های کشور قرار بگیرند.

احمدی همچنین از تولید فصل دوم برنامه‌های پرمخاطب شبکه خبر داد و تصریح کرد: تولید فصل جدید برنامه‌های «علم و ورزش»، «ضرب و زنگ»، «سه‌گام»، «نسخه ورزشی» و «خاطره‌باز» در دستور کار قرار گرفته است. هدف ما ارتقای کیفیت محتوای برنامه‌ها و پاسخ به نیاز مخاطبان حرفه‌ای و عمومی است.

وی در پایان با تأکید بر سیاست تعاملی شبکه گفت: برگزاری نشست‌های مشترک با فدراسیون‌های ورزشی و نهادهای ذی‌ربط را در دستور کار داریم. همچنین درهای رادیو ورزش همواره به روی کارشناسان، نخبگان و پیشکسوتان ورزش کشور باز است تا با هم‌افزایی فکری، بتوانیم برنامه‌هایی غنی‌تر و اثرگذارتری برای جامعه ورزش کشور تولید کنیم.