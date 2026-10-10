نخست وزیر پیشین قطر: برای برقراری روابطی روشن با ایران تلاش می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، حمد بن جاسم، نخست‌وزیر پیشین قطر در اظهاراتی درخصوص تحولات منطقه گفت: ما برای برقراری صلح و ایجاد روابطی روشن با ایران تلاش می کنیم، اما شورای همکاری خلیج فارس امروز با «چندین طرح و توطئه خصمانه» روبه‌روست.

وی در ادامه افزود که این توطئه‌ها منافع شورای همکاری را هدف قرار داده و به دنبال فرسوده کردن ثروت‌های آن است و برخی از آن‌ها نیز به دنبال سلطه سیاسی و اقتصادی بر کشورهای عضو این شورا هستند.

بن جاسم در واکنش به حملات نیروهای مسلح یمن به عربستان نیز گفت که باید در برابر یمن به‌صورت عملی و قاطع در کنار عربستان ایستاد.

وی مدعی شد: تهدید مستمری که عربستان با آن روبه روست، از داخل یمن هدایت نمی‌شود، بلکه در خارج از این کشور طراحی و مدیریت می‌شود.

نخست‌وزیر پیشین قطر خواستار کنار گذاشتن اختلافات فرعی میان برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و نشان دادن اتحاد آشکار و عملی شد.

بن جاسم با اشاره به جایگاه عربستان در شورای همکاری خلیج فارس گفت: عربستان بزرگ‌ترین کشور در مجموعه شورای همکاری است و ثبات و قدرت آن، فارغ از اختلافات موجود، به معنای قدرت همه کشورهای عضو این شورا است.

وی همچنین با بیان اینکه "کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچنان با «خطری وجودی» روبه رو هستند" در ادعایی سخیف و خلاف واقع مدعی شد: دیگر کاملا روشن شده که ایران «دشمن اصلی ماست.»

نخست‌وزیر پیشین قطر در پایان بر ضرورت اتحاد فوری و بررسی عمیق شرایط کنونی تأکید کرد و گفت که کشورهای شورای همکاری باید برای خروج از بحران، قوی‌تر از گذشته عمل کنند.