رطوبت در ایذه و گتوند به ۶۸ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌ها و داده‌های ثبت‌شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح یکشنبه، میانگین رطوبت سطحی استان را ۴۳.۸ درصد نشان می‌دهد.

در این مدت شهرهای ایذه و گتوند با ثبت ۶۸ درصد، بیشترین میزان رطوبت نسبی را به خود اختصاص دادند و پس از آن صفی‌آباد دزفول با ۶۴ درصد و آبادان با ۵۵ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین شوش با ۵۳ درصد، شادگان با ۵۱ درصد، ایستگاه کشاورزی اهواز با ۴۸ درصد و شوشتر با ۴۷ درصد هوای شرجی را تجربه کردند.

میزان رطوبت در هویزه ۴۳ درصد، بهبهان، رامهرمز و لالی هرکدام ۴۲ درصد، دزپارت و مسجدسلیمان ۴۱ درصد، رامشیر ۳۹ درصد، امیدیه ۳۸ درصد، بندر ماهشهر ۳۷ درصد، هندیجان ۳۶ درصد، فرودگاه اهواز ۳۴ درصد، بستان ۳۳ درصد، هفتکل ۳۲ درصد و حسینیه ۳۰ درصد ثبت شد.

کمترین میزان حداکثر رطوبت نسبی در بین ایستگاه‌های هواشناسی خوزستان طی شبانه‌روز گذشته در آغاجاری با ۲۳ درصد به ثبت رسیده است.