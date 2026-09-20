رطوبت هوا در بندر ماهشهر به ۹۲ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی خوزستان از ساعت ۹:۳۰ روز شنبه ۲۸ شهریور تا ساعت ۹:۳۰ صبح یکشنبه ۲۹ شهریور، پدیده شرجی و رطوبت بالا بخش‌های گسترده‌ای از استان را فرا گرفته است.

در این بازه زمانی، بندر ماهشهر با ثبت ۹۲ درصد رطوبت در صدر ایستگاه‌های هواشناسی استان قرار گرفت و پس از آن شهرهای هندیجان با ۸۹، رامشیر با ۸۷ و آغاجاری و امیدیه هر کدام با ۸۳ درصد، بالاترین ارقام رطوبت نسبی را ثبت کردند.

همچنین میزان رطوبت در صفی‌آباد دزفول ۷۱، بهبهان و گتوند ۷۰، شوشتر ۶۴، رامهرمز ۶۲، اهواز ۵۹ و شوش ۵۳ درصد گزارش شده است.

ایستگاه‌های ایذه با ۴۸، آبادان و ایستگاه کشاورزی اهواز با ۴۶، بستان با ۴۳، شادگان با ۴۲، هویزه با ۳۸، مسجدسلیمان و هفتکل با ۳۰، لالی با ۲۹ و حسینیه با ۲۷ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، شهرستان دزپارت با ثبت ۲۵ درصد رطوبت نسبی، کمترین میزان رطوبت را در بین ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان در ۲۴ ساعت گذشته تجربه کرده است.