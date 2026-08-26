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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

رطوبت هوای آبادان به مرز ۸۵ درصد رسید

رطوبت هوای آبادان به مرز ۸۵ درصد رسید

اهواز - رطوبت هوای آبادان در شبانه روز گذشته با ثبت ۸۵ درصد، در صدر جدول شرجی استان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان، بررسی داده های ایستگاه های هواشناسی استان در بازه زمانی ۹:۳۰ روز گذشته تا ۹:۳۰ امروز نشان می دهد که روند افزایش شرجی در نوار ساحلی و مناطق جنوبی استان تداوم دارد.

پس از آبادان، شهرهای شادگان با ۷۹ درصد، ماهشهر با ۷۷ درصد و هندیجان با ۷۳ درصد بالاترین میزان رطوبت نسبی را در شبانه روز گذشته تجربه کردند.

همچنین ایستگاه های کشاورزی اهواز، هویزه، بستان، گتوند و شوش رطوبت بالای ۵۰ درصد را ثبت کرده اند. در مقابل، ایستگاه های لالی، دزپارت و هفتکل کمترین میزان رطوبت را در میان ایستگاه های ۲۳ گانه استان داشتند.

میانگین رطوبت نسبی در ایستگاه های هواشناسی خوزستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۶.۸ درصد گزارش شده است.

کد مطلب 6928242

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    نظرات

    • فرهاد IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      7 4
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      پدرمون در اومد توی این شرجی جالب اینجاست برقم قطع میکنن
    • یک دوست IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      9 0
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      هوا خیلی گرمه جنوب یعنی این
    • IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      0 0
      پاسخ
      مگه بار اول یا سال اول است که شرجی داشته باشیم هر چه بخاد بشه تمام

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