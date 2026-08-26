رطوبت هوای آبادان به مرز ۸۵ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان، بررسی داده های ایستگاه های هواشناسی استان در بازه زمانی ۹:۳۰ روز گذشته تا ۹:۳۰ امروز نشان می دهد که روند افزایش شرجی در نوار ساحلی و مناطق جنوبی استان تداوم دارد.

پس از آبادان، شهرهای شادگان با ۷۹ درصد، ماهشهر با ۷۷ درصد و هندیجان با ۷۳ درصد بالاترین میزان رطوبت نسبی را در شبانه روز گذشته تجربه کردند.

همچنین ایستگاه های کشاورزی اهواز، هویزه، بستان، گتوند و شوش رطوبت بالای ۵۰ درصد را ثبت کرده اند. در مقابل، ایستگاه های لالی، دزپارت و هفتکل کمترین میزان رطوبت را در میان ایستگاه های ۲۳ گانه استان داشتند.

میانگین رطوبت نسبی در ایستگاه های هواشناسی خوزستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۶.۸ درصد گزارش شده است.