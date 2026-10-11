همکاری بسیج سازندگی ومدیریت بحران کردستان برای کاهش خسارات حوادث طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، همکاری برای پیشگیری از بحران، کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و تسریع در امدادرسانی به آسیب‌دیدگان، محور تفاهم‌نامه‌ای است که عصر یکشنبه میان اداره‌کل مدیریت بحران استانداری کردستان و سازمان بسیج سازندگی استان به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول و استفاده سازمان‌یافته از ظرفیت‌های مردمی در مراحل مختلف مدیریت بحران منعقد شده است.

بر اساس مفاد این توافق، دو مجموعه در زمینه پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث، ارتقای سطح آمادگی نیروها و برگزاری آموزش‌های تخصصی همکاری می‌کنند.

استفاده از توان گروه‌های جهادی و نیروهای مردمی برای کمک به مدیریت حوادث و بلایای طبیعی، از محورهای اصلی این تفاهم‌نامه است؛ ظرفیتی که با برنامه‌ریزی و هماهنگی مناسب می‌تواند به تسریع عملیات امدادرسانی و بهبود روند خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان کمک کند.

تبادل اطلاعات، هماهنگی در اجرای برنامه‌های مشترک و ساماندهی امکانات و تجهیزات مورد نیاز نیز در چارچوب این همکاری دنبال می‌شود تا زمینه حضور مؤثرتر نیروهای پشتیبان در زمان وقوع حوادث فراهم شود.

توجه به پیشگیری و بازسازی مناطق آسیب‌دیده

شناسایی مناطق آسیب‌پذیر و برنامه‌ریزی برای کاهش خسارات احتمالی، از دیگر موضوعات پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است. بر این اساس، همکاری دو مجموعه صرفاً به زمان وقوع بحران محدود نمی‌شود و اقدامات پیشگیرانه و آمادگی پیش از حادثه را نیز در بر می‌گیرد.

همچنین مشارکت در بازسازی مناطق آسیب‌دیده و کمک به تأمین و ساماندهی امکانات مورد نیاز، از دیگر زمینه‌های همکاری بسیج سازندگی و مدیریت بحران استانداری کردستان به شمار می‌رود.

اجرای این تفاهم‌نامه با هدف تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول و نیروهای مردمی استان دنبال می‌شود تا با سازماندهی بهتر ظرفیت‌های موجود، امکان پیشگیری مؤثرتر از بحران‌ها، کاهش خسارات و ارائه خدمات سریع‌تر به مردم در شرایط اضطراری فراهم شود.