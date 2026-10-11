https://mehrnews.com/x3dj4d ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۲ کد مطلب 6975013 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۲ دویستوبیستوپنجمین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری تبریز- دویستوبیستوپنجمین اجتماع شبانه مردم تبریز با محوریت بیعت با رهبری و تأکید بر همبستگی و وحدت برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6975013 کپی شد مطالب مرتبط کاروان ۲۵ نفره دوچرخهسواران ترکیه در اجتماع شبانه تبریز دویستوبیستوهفتمین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری دویستوبیستوسومین شب همدلی تبریزیها در اجتماع مردمی میدانداری تبریزیها در دویستوبیستوهشتمین اجتماع شبانه ۲۲۱مین شب حضور تبریزیها در میدان همبستگی برچسبها تبریز اجتماع مردمی تجمع مردمی
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