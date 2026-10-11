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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۲

دویست‌وبیست‌وپنجمین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری

دویست‌وبیست‌وپنجمین اجتماع شبانه مردم تبریز در بیعت با رهبری

تبریز- دویست‌وبیست‌وپنجمین اجتماع شبانه مردم تبریز با محوریت بیعت با رهبری و تأکید بر همبستگی و وحدت برگزار شد.

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کد مطلب 6975013

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