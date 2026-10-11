مهدی نوید ادهم، دبیرکل هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، در حاشیه مراسم روز فرهنگی کرج که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت تقویت همگرایی فرهنگی در استان البرز گفت: به رسمیت شناختن تنوع قومی و فرهنگی در کنار حفظ هویت ملی، رویکردی ضروری برای افزایش انسجام اجتماعی و فراهم کردن زمینه توسعه‌یافتگی استان است.

وی در ادامه با اشاره به تنوع فرهنگی و قومی این شهر اظهار کرد: کرج یکی از شهرهای دیرپای ایران است که به‌ویژه در دوره جدید و به دلیل مهاجرت‌های فراوان، به رنگین‌کمانی از فرهنگ‌ها و اقوام مختلف تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه حضور اقوام و فرهنگ‌های مختلف در البرز هم فرصت و هم تهدید محسوب می‌شود، افزود: برگزاری نشست‌های فرهنگی در محیط‌های علمی و کارشناسی می‌تواند به همگرایی بیشتر، انسجام فرهنگی و تقویت پیوندهای اجتماعی در استان کمک کند.

دبیرکل هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه روز فرهنگی کرج تأکید کرد: توسعه‌یافتگی استان به انسجام فرهنگی نیاز دارد و دانشگاه‌ها می‌توانند در تقویت این همگرایی نقش مؤثری ایفا کنند.

رویکرد دانشگاه آزاد به فرهنگ‌های بومی

نوید ادهم در پاسخ به پرسشی درباره نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در تقویت هویت فرهنگی این شهر گفت: رویکرد ما «کثرت در وحدت» است؛ به این معنا که باید فرهنگ‌ها و اقوام مختلف را به رسمیت بشناسیم، اما در عین حال فراموش نکنیم که همه ما به ایران تعلق داریم و باید وحدت و انسجام ملی خود را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: در کنار تعلق خاطر به فرهنگ‌های بومی، لازم است برنامه‌های فرهنگی دانشگاه به گونه‌ای طراحی شوند که فارغ از قومیت و پیشینه فرهنگی افراد، زمینه تقویت هویت مشترک ایرانی را فراهم کنند.

دبیرکل هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: راهبرد دانشگاه باید تقویت انسجام فرهنگی و ایجاد زمینه همکاری میان دانشجویان و گروه‌های مختلف اجتماعی باشد تا بتوان از این ظرفیت برای توسعه ایران بهره گرفت.

پیوند فرهنگ و علم برای پالایش باورها

نوید ادهم با اشاره به اهمیت علمی شدن برنامه‌های فرهنگی و نقش مراکز دانشگاهی در این زمینه اظهار کرد: فرهنگ مجموعه‌ای از باورها، رفتارها و آداب و رسوم است که در طول تاریخ شکل گرفته و به نسل‌های بعد منتقل شده است.

وی با بیان اینکه ایران از پیشینه تاریخی و فرهنگی چند هزار ساله برخوردار است، افزود: فرهنگ در طول تاریخ هم ویژگی‌های مثبت داشته و هم ممکن است باورها و رفتارهایی در آن شکل گرفته باشند که نیازمند بازنگری باشند.

وی تصریح کرد: مراکز علمی و پژوهشی علاوه بر مسئولیت انتقال فرهنگ، وظیفه دارند در پالایش آن نیز نقش‌آفرینی کنند؛ به این معنا که باورهای فرهنگی باید از نظر علمی و عقلانی بررسی شوند و در صورت نداشتن توجیه منطقی، زمینه اصلاح آنها فراهم شود.

دبیرکل هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت فرهنگی شایسته و عقلانی گفت: دانشگاه‌ها می‌توانند با تکیه بر دانش و پژوهش، زمینه بازشناسی ارزش‌های فرهنگی و تقویت باورهای معقول را فراهم کنند.

برگزاری همایش برای معرفی محمد بن حسن کرجی

نوید ادهم همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایشی درباره محمد بن حسن کرجی، دانشمند و ریاضی‌دان ایرانی، خبر داد و گفت: در نظر داریم از طریق کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، همایشی را در ماه آینده در استان البرز برگزار کنیم.

وی افزود: با توجه به تناسب نام این دانشمند با شهر کرج، برگزاری همایشی در این شهر پیش‌بینی شده است. همچنین برنامه‌هایی در استان مرکزی، به دلیل ارتباط این دانشمند با آن منطقه، و در یزد با توجه به حوزه تخصصی او در ریاضیات و مهندسی آب، در دستور کار قرار دارد.

دبیرکل هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین برنامه‌هایی بتواند به معرفی چهره‌های علمی و تاریخی ایران و تقویت پیوند میان هویت فرهنگی و ظرفیت‌های علمی کشور کمک کند.