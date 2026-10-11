به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی پس از چند جلسه مذاکره با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، به توافقات اولیه برای قبول مسئولیت هدایت تیم فوتبال امید رسیده است. تاج نیز در اظهارات اخیر خود از نزدیک شدن مذاکرات به نتیجه نهایی خبر داده و اعلام کرده است که جزئیات این همکاری به‌زودی مشخص خواهد شد.

بر اساس آخرین گفتگوهای صورت گرفته، بخش مهمی از ادامه مذاکرات به بررسی خواسته‌های گل‌محمدی و فراهم کردن امکانات مورد نظر او برای ساختن تیمی رقابتی اختصاص دارد. قرار است شخص رئیس فدراسیون فوتبال پیگیری این مطالبات را بر عهده بگیرد تا زمینه لازم برای اجرای برنامه‌های سرمربی مدنظرش فراهم شود.

یکی از محورهای اصلی مذاکرات، مدت همکاری و اختیارات گل‌محمدی برای برنامه‌ریزی تیم امید است. توافق مورد بحث، همکاری بلندمدت تا سال ۲۰۲۸ را در بر می‌گیرد. موضوعی که در صورت نهایی شدن می‌تواند فرصت مطلوبی برای تحقق رویای صعود به المپیک باشد.

با این حال، هنوز نمی‌توان از امضای قرارداد قطعی سخن گفت چرا که مسائل مالی، جزئیات برگزاری اردوهای آماده‌سازی و امکانات مورد نیاز تیم باید در مذاکرات نهایی تعیین تکلیف شوند. از سوی دیگر، وضعیت قرارداد گل‌محمدی با باشگاه دهوک عراق نیز از موانع مهم این مسیر است و فدراسیون باید شرایط جدایی او از این باشگاه را پیگیری کند اما جدایی یحیی از بلاشگاه عراقی هیچ مانعی در مسیر توافق برای حضور در تیم امید نیست.

حال باید دید تاج و گل‌محمدی در ادامه مذاکرات به توافق نهایی خواهند رسید و سرمربی پیشین پرسپولیس هدایت تیم امید را بر عهده خواهد گرفت یا اختلاف بر سر شرایط همکاری، مسیر دیگری را پیش روی فدراسیون قرار می‌دهد و گزینه نهایی رئیس فدراسیون برای معرفی به هیئت رئیسه ای که هفته آینده جلسه خواهد داشت به زمان دیگری کشیده می شود.