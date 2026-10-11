به گزارش خبرنگار مهر، حبیب قاسمی یکشنبه شب در بازدید از ستاد بازسازی جنگ تحمیلی استان بوشهر، ضمن قدردانی از اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ارزیابی خسارت‌ها و پیگیری بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، بر تسریع در پرداخت خسارت‌ها و نظارت بر روند بازسازی تأکید کرد.

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد بازسازی جنگ تحمیلی استان بوشهر، از نزدیک در جریان اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ارزیابی خسارت‌ها و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده قرار گرفت.

وی همچنین با بازدید میدانی از واحدهای آسیب‌دیده، روند بازسازی و عملکرد ستاد بازسازی جنگ تحمیلی استان را بررسی کرد.

عضو هیأت‌ رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تسریع در جبران خسارت‌های وارده، خواستار پرداخت خسارت‌ها و نظارت مستمر بر فرآیند بازسازی شد و جلب رضایت‌مندی مردم را از اولویت‌های این روند دانست.

وی در ادامه از تلاش‌های بنیاد مسکن استان بوشهر در ارزیابی واحدهای آسیب‌دیده و پیگیری امور بازسازی قدردانی کرد.

