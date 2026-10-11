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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۴

قاسمی: تسریع در پرداخت خسارت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ضروری است

قاسمی: تسریع در پرداخت خسارت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ضروری است

بوشهر- عضو کمیسیون عمران مجلس با قدردانی از اقدامات بنیاد مسکن استان بوشهر، بر تسریع در پرداخت خسارت و نظارت بر بازسازی واحدهای آسیب‌دیده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب قاسمی یکشنبه شب در بازدید از ستاد بازسازی جنگ تحمیلی استان بوشهر، ضمن قدردانی از اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ارزیابی خسارت‌ها و پیگیری بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، بر تسریع در پرداخت خسارت‌ها و نظارت بر روند بازسازی تأکید کرد.

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد بازسازی جنگ تحمیلی استان بوشهر، از نزدیک در جریان اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ارزیابی خسارت‌ها و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده قرار گرفت.

وی همچنین با بازدید میدانی از واحدهای آسیب‌دیده، روند بازسازی و عملکرد ستاد بازسازی جنگ تحمیلی استان را بررسی کرد.

عضو هیأت‌ رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تسریع در جبران خسارت‌های وارده، خواستار پرداخت خسارت‌ها و نظارت مستمر بر فرآیند بازسازی شد و جلب رضایت‌مندی مردم را از اولویت‌های این روند دانست.

وی در ادامه از تلاش‌های بنیاد مسکن استان بوشهر در ارزیابی واحدهای آسیب‌دیده و پیگیری امور بازسازی قدردانی کرد.

کد مطلب 6975007

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