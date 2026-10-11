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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

شهباز شریف: مصمم به تقویت روابط با ایران هستیم

شهباز شریف: مصمم به تقویت روابط با ایران هستیم

نخست وزیر پاکستان بر گسترش روابط با ایران در همه زمینه‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نشست کابینه این کشور، درباره میانجی گری بین تهران و واشنگتن گفت: اسلام‌آباد به تلاش‌ صادقانه در این زمینه ادامه داده و از اقدامات دیگر کشورهای برادر در این راستا نیز استقبال می کند.

رئیس جمهوری پاکستان روابط با ایران را دوستانه و برادرانه عنوان و خاطرنشان کرد: روابط تهران-اسلام آباد روبه گسترش است و مصمم به تحکیم بیشتر روابط با ایران هستیم.

شریف از نقش فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در مذاکرات غیرمستقیم بین تهران و واشنگتن تقدیر کرد و گفت: وزیران خارجه و کشور با همتایان ایرانی خود به صورت دائمی در تماس هستند و فرمانده ارتش نیز به تلاش برای رسیدن به صلح و ثبات منطقه ای ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6974429

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    نظرات

    • میرنقی IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      8 3
      پاسخ
      دست‌ از امریکا و عربستان‌ نوکر امریکا و صهیونیست‌ بکش‌ دست‌ اتحاد به‌ ایران‌ این‌ دژ مستحکم‌ مولی‌ علی‌ جانشین واقعی‌ پیامبر بده

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