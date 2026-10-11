علی حاجی‌پور، ملی‌پوش والیبال ایران و بازیکن اهل فاروج، با اشاره به عملکرد تیم ملی در رقابت‌های آسیایی اظهار کرد: قهرمانی خوبی داشتیم و پیش از این رقابت‌ها نیز در مسکو اردو برگزار کردیم. در نهایت توانستیم با کسب عنوان قهرمانی آسیا، این دوره پرفشار را با نتیجه‌ای مطلوب به پایان برسانیم.

وی با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در دیدار فینال افزود: در این مسابقه اشتباهی از سوی بازیکنان رخ داد و ناهماهنگی‌هایی به وجود آمد که بخشی از آن به کم‌تجربگی بازیکنان مربوط بود. امیدوارم در رقابت‌های آینده بتوانیم این نتیجه را جبران کنیم.

ملی‌پوش والیبال ایران درباره غیبت تیم اصلی ژاپن در مسابقات آسیایی تصریح کرد: با وجود غیبت تیم اصلی ژاپن، این موضوع برای ما تفاوتی نداشت و توانستیم این تیم را شکست دهیم و به مدال طلا برسیم.

حاجی‌پور درباره برنامه‌های پیش‌روی تیم ملی گفت: در حال حاضر برنامه بازی‌های تیم ملی مشخص نیست و باید تا فصل آینده منتظر بمانیم تا زمان آغاز رقابت‌ها اعلام شود.

وی با اشاره به برنامه‌های باشگاهی خود ادامه داد: لیگ از ۲۹ مهرماه آغاز می‌شود و نخستین بازی ما مقابل سیرجان خواهد بود. پس از آن در تورنمنت کاوا شرکت می‌کنیم تا سهمیه حضور در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا را کسب کنیم. سپس در لهستان در جام باشگاه‌های جهان حضور خواهیم یافت و بعد از آن به ادامه رقابت‌های لیگ می‌پردازیم.

این بازیکن درباره پیشنهادهای خارجی خود نیز اظهار کرد: پیشنهادهایی از اروپا داشتم، اما به دلیل شرایط جنگی و مشکلات دسترسی به اینترنت و برقراری ارتباط با ایجنت، این فرصت از دست رفت. تصمیم گرفتم یک فصل دیگر در ایران بازی کنم؛ ضمن اینکه یک تورنمنت بین‌المللی نیز پیش رو داریم. امیدوارم سال آینده شرایط بهتری برای حضور در خارج از کشور فراهم شود.

حاجی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت والیبال خراسان شمالی گفت: زمانی که فعالیت خود را آغاز کردم، شرایط والیبال استان بهتر بود و تیم‌های پایه فعالیت داشتند. وجود این تیم‌ها به آماده‌سازی بازیکنان کمک می‌کرد و مسیر پیشرفت را برای استعدادهای بومی هموارتر می‌ساخت.

وی افزود: ممکن است بازیکنی در شهرستان‌های استان استعداد داشته باشد، اما به امکاناتی مانند توپ، تور، زمین باکیفیت، نور مناسب، سالن استاندارد و مربی مجرب دسترسی نداشته باشد. در گفت‌وگو با مدیر مربوطه پیشنهاد دادم زمینه احیای این ظرفیت فراهم شود تا استان هر سال تیمی در لیگ دسته اول یا لیگ برتر داشته باشد.

ملی‌پوش والیبال ایران با اشاره به هزینه‌های بالای تیم‌داری در لیگ برتر خاطرنشان کرد: حضور در لیگ برتر برای استان دشوار است، اما لیگ دسته اول هزینه معقول‌تری دارد و می‌تواند با ایجاد انگیزه در بازیکنان، به رشد والیبال استان کمک کند.

حاجی‌پور در پایان از حمایت مردم قدردانی کرد و گفت: از مردم شهر و استان خراسان شمالی و همه مردم ایران بابت انرژی و حمایت‌هایشان تشکر می‌کنم. استقبال مردم در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه در فرودگاه تهران، برای ما ارزشمند بود و امیدوارم همواره سلامت باشند.