پاسخگویی به مردم اولویت مدیریت قضایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران میرحاجی عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرودشت، با اشاره به اهمیت عدالت در حکومت اسلامی، تبعیت از ولایت را ضامن عزت، پیشرفت و استقلال کشور دانست و با اشاره به آیه ۲۵ سوره حدید، برپایی عدالت را وظیفه آحاد جامعه عنوان کرد و گفت: قرآن کریم به‌عنوان قانون الهی و میزان سنجش اعمال، مبنای تحقق عدالت در جامعه است.

وی با اشاره به موقعیت تمدنی و اجتماعی مرودشت اظهار کرد: این شهرستان به دلیل پیشینه برجسته تاریخی و برخورداری از مردمی متدین و شهیدپرور، همواره مورد توجه جریان‌های معاند بوده است؛ اما هوشیاری مردم و تعامل نهادها موجب خنثی شدن توطئه‌ها شده است.

میرحاجی افزود: مرودشت امروز بدون کوچک‌ترین دغدغه امنیتی، الگوی ثبات به شمار می‌رود.

تقدیر از عملکرد دادستان سابق مرودشت

دادستان مرکز استان فارس با قدردانی از تلاش‌های حسین روانشاد در دوران تصدی دادستانی مرودشت، عملکرد وی را همراه با سلامت نفس، کارآمدی و اخلاق‌مداری توصیف کرد و گفت: فعالیت شبانه‌روزی دادستان وقت در شرایط پرچالش سال گذشته، ارزشی فراتر از مأموریت‌های معمول اداری دارد.

وی با اشاره به حساسیت مسئولیت دادستانی مرودشت و تأکیدات دادستانی کل کشور برای انتخاب مدیری باتجربه بیان کرد: محمد یوسفی، از قضات باسابقه و معاون پیشین دادستانی مرکز استان فارس، با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به‌عنوان دادستان جدید شهرستان مرودشت منصوب شده است.

تأکید بر پاسخگویی دستگاه قضا به مردم

میرحاجی در بخش دیگری از سخنان خود، مردمی بودن دستگاه قضا و تکریم مراجعان را از ضرورت‌های مدیریت قضایی دانست و تأکید کرد: درهای بسته جایی در مدیریت قضایی ندارد و مسئولان باید همچون گذشته پاسخگوی مطالبات بحق مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: شنیدن مشکلات شهروندان و رسیدگی به مطالبات آنان، سرمایه اصلی اعتماد اجتماعی است.

در این آیین که با حضور معاونان قضایی و مسئولان دادگستری استان فارس و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، ضمن قدردانی از خدمات حسین روانشاد، محمد یوسفی به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرودشت معرفی شد.