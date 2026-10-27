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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در پیشگیری از جرم و صیانت از حقوق مردم

نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در پیشگیری از جرم و صیانت از حقوق مردم

شیراز-دادستان مرکز فارس با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه قضایی با دانشگاه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت علمی و مطالبه‌گری دانشجویان را در شناسایی آسیب‌های اجتماعی و صیانت از حقوق عمومی مؤثر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران میرحاجی صبح سه شنبه در نشست هم‌اندیشی با جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های شیراز، بر ضرورت تقویت ارتباط دستگاه قضایی با جامعه دانشگاهی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت فکری و مطالبه‌گرانه دانشجویان می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و صیانت مؤثرتر از حقوق عمومی کمک کند.

وی با اشاره به رویکردهای تحولی قوه قضائیه در تعامل با نخبگان و صاحب‌نظران افزود: دستگاه قضایی خود را بی‌نیاز از نقد و نگاه بیرونی نمی‌داند و گفت‌وگو با نخبگان دانشگاهی می‌تواند فاصله میان مسائل جامعه و فرآیند تصمیم‌گیری را کاهش دهد.

صیانت از حقوق عامه در اولویت دادستانی

دادستان مرکز فارس، صیانت از حقوق عامه را از مهم‌ترین وظایف دادستانی دانست و اظهار کرد: حفاظت از اموال و انفال عمومی، مقابله با تضییع حقوق مردم، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و پیگیری ترک فعل‌هایی که زمینه‌ساز وقوع جرم یا آسیب به حقوق عمومی می‌شوند، با جدیت در دستور کار قرار دارد.

میرحاجی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی به همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت جامعه نیاز دارد، بیان کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی قابل شناسایی و پیشگیری هستند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانشجویی با ارائه تحلیل‌های علمی و مطالبه‌گری مسئولانه می‌توانند در شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای پیشگیرانه نقش مؤثری ایفا کنند.

در این نشست، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و مسئولان بسیج دانشگاه‌های شیراز نیز دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پرسش‌های خود را درباره مسائل اجتماعی، حقوقی و قضایی مطرح کردند و دادستان مرکز فارس به سؤالات آنان پاسخ داد.

این نشست با هدف تقویت ارتباط مستقیم دستگاه قضایی با نخبگان، منتقدان و صاحب‌نظران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری جامعه دانشگاهی برگزار شد.

کد مطلب 6991464

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