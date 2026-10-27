به گزارش خبرگزاری مهر، کامران میرحاجی صبح سه شنبه در نشست هم‌اندیشی با جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های شیراز، بر ضرورت تقویت ارتباط دستگاه قضایی با جامعه دانشگاهی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت فکری و مطالبه‌گرانه دانشجویان می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و صیانت مؤثرتر از حقوق عمومی کمک کند.

وی با اشاره به رویکردهای تحولی قوه قضائیه در تعامل با نخبگان و صاحب‌نظران افزود: دستگاه قضایی خود را بی‌نیاز از نقد و نگاه بیرونی نمی‌داند و گفت‌وگو با نخبگان دانشگاهی می‌تواند فاصله میان مسائل جامعه و فرآیند تصمیم‌گیری را کاهش دهد.

صیانت از حقوق عامه در اولویت دادستانی

دادستان مرکز فارس، صیانت از حقوق عامه را از مهم‌ترین وظایف دادستانی دانست و اظهار کرد: حفاظت از اموال و انفال عمومی، مقابله با تضییع حقوق مردم، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و پیگیری ترک فعل‌هایی که زمینه‌ساز وقوع جرم یا آسیب به حقوق عمومی می‌شوند، با جدیت در دستور کار قرار دارد.

میرحاجی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی به همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت جامعه نیاز دارد، بیان کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی قابل شناسایی و پیشگیری هستند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانشجویی با ارائه تحلیل‌های علمی و مطالبه‌گری مسئولانه می‌توانند در شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای پیشگیرانه نقش مؤثری ایفا کنند.

در این نشست، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و مسئولان بسیج دانشگاه‌های شیراز نیز دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پرسش‌های خود را درباره مسائل اجتماعی، حقوقی و قضایی مطرح کردند و دادستان مرکز فارس به سؤالات آنان پاسخ داد.

این نشست با هدف تقویت ارتباط مستقیم دستگاه قضایی با نخبگان، منتقدان و صاحب‌نظران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری جامعه دانشگاهی برگزار شد.