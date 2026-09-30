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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

«سربازی» فرصتی برای خودسازی و تمرین مسئولیت‌پذیری است

«سربازی» فرصتی برای خودسازی و تمرین مسئولیت‌پذیری است

شیراز- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، خدمت سربازی را فرصتی برای خودسازی، آموزش انضباط و تمرین مسئولیت‌پذیری دانست و بر توجه به حقوق و کرامت سربازان وظیفه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران میرحاجی با اشاره به روز سرباز گفت: سربازان در حفظ امنیت و آرامش جامعه نقش مهمی بر عهده دارند و باید از حقوق و کرامت این قشر فداکار حمایت شود.

وی با اشاره به نقش سربازان در دفاع از کشور و تأمین امنیت مردم افزود: جوانانی که لباس سربازی بر تن می‌کنند، بخشی از مسئولیت دفاع از ایران اسلامی و برقراری امنیت جامعه را بر عهده می‌گیرند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس بیان کرد: بسیاری از شهدای والامقام کشور در دوران جنگ تحمیلی از سربازان وظیفه بودند و امروز نیز سربازان باید مسیر ولایتمداری، ایثار و فداکاری را ادامه دهند.

میرحاجی با بیان اینکه خدمت سربازی صرفاً یک دوره وظیفه نیست، گفت: دوران سربازی دوره‌ای برای آموزش و خودسازی و آمادگی برای ورود قدرتمندانه به زندگی اجتماعی است.

وی ادامه داد: سربازان در این دوره مسئولیت‌پذیری و انضباط را تمرین می‌کنند و آموخته‌های این دوران می‌تواند تا پایان زندگی همراه آنان باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس همچنین از تلاش سربازان در یگان‌های حفاظت و سایر بخش‌های نظامی و انتظامی قدردانی کرد و گفت: نیروهای وظیفه در برقراری نظم و امنیت قضایی نیز نقش مؤثری دارند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از سربازان دادستانی شیراز، بر تقویت غرور ملی و توجه به نقش نیروهای وظیفه در حفظ امنیت ملی تأکید کرد.

میرحاجی گفت: هر فردی که امروز لباس سربازی کشور را بر تن دارد باید به این خدمت افتخار کند؛ چراکه این لباس نماد مسئولیت‌پذیری در قبال میهن است.

کد مطلب 6963480

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