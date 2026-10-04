به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب عصر یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان فارس گفت: نیروی انتظامی نخستین پناهگاه مردم در مواجهه با تهدیدها و آسیب‌های اجتماعی است و دستگاه قضایی نیز در ادامه این مسیر وظیفه حمایت و اجرای قانون را بر عهده دارد.

وی با اشاره به عملکرد پلیس فارس در حوادث اخیر افزود: در جریان حوادث اخیر شاهد حضور میدانی و مقتدرانه سردار عزیزاله ملکی و کارکنان انتظامی استان بودیم که این حضور، آمادگی بالای پلیس برای مدیریت شرایط بحرانی را نشان داد.

رئیس کل دادگستری فارس، امنیت را از مهم‌ترین نیازهای جامعه دانست و بیان کرد: ارزش امنیت زمانی برای مردم بیشتر آشکار می‌شود که این نعمت با تهدید و خدشه مواجه شود.

رجایی‌نسب ادامه داد: تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی در سطح استان و روند کاهشی جرایم، بیانگر جدیت پلیس در صیانت از آرامش و امنیت عمومی است.

در ادامه این دیدار، کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه قضایی و انتظامی تأکید کرد و گفت: تعامل نزدیک این دو مجموعه موجب شده است مأموریت‌های قانونی با هماهنگی بیشتری دنبال شود.

وی حضور سردار ملکی در فرماندهی انتظامی فارس را مؤثر در کاهش جرایم، به‌ویژه جرایم خشن، عنوان کرد.

فارس در مبارزه با سرقت اول کشور شد

سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان فارس نیز در این دیدار با تشریح بخشی از عملکرد پلیس گفت: فارس سال گذشته در حوزه مبارزه با سرقت موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.

وی افزود: در سال جاری نیز روند جرایم خشن و جرایم به عنف در استان کاهشی بوده است و این روند، حاصل تداوم اقدامات انتظامی برای ارتقای امنیت و مقابله با جرایم است.

فرمانده انتظامی فارس همچنین بر استمرار اقدامات پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم، برخورد با مجرمان و افزایش احساس امنیت در جامعه تأکید کرد.