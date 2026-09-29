بسیاری از اختلافات پیش از رسیدن به دادگاه قابل حل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامرضا دروندپور ظهر سهشنبه در آیین تکریم و معارفه مسئولان قضایی شهرستان زریندشت با اشاره به اهمیت نقش مسئولان در اصلاح جامعه گفت: مسئولان باید از درون خود را اصلاح کنند و اجازه ندهند منیت و خودخواهی بر نحوه انجام مسئولیت آنها تأثیر بگذارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی شهرستان زریندشت افزود: بسیاری از اختلافات را میتوان پیش از رسیدن به دادگاه، از طریق گفتوگو، همدلی، ریشسفیدی و استفاده از ظرفیت معتمدان حل کرد.
امام جمعه زریندشت همچنین بر ضرورت توجه به آسیبهای فضای مجازی تأکید کرد و گفت: باید بر فضای مجازی نظارت وجود داشته باشد و با مواردی که موجب تضییع حقوق یا هتک حرمت افراد میشود، برخورد قانونی صورت گیرد.
دروندپور با تأکید بر نقش دستگاههای فرهنگی و اجتماعی در کاهش اختلافات، استفاده از ظرفیت معتمدان و بزرگان شهرستان را در حل مسائل و پیشگیری از ورود اختلافات به فرآیند قضایی مؤثر دانست.
معرفی مسئولان جدید قضایی زریندشت
در پایان این مراسم، از زحمات اصغر شعله، دادستان سابق زریندشت، و بهنام نجفیزاده، رئیس پیشین دادگستری زریندشت تقدیر و سجاد افرا به عنوان رئیس دادگستری و عادل محبی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زریندشت معرفی شدند.
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