رطوبت هوا در هندیجان به مرز ۸۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی داده‌های دریافتی از ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد که جریان‌های مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت در بخش‌های مختلف استان شده است.

پس از هندیجان، بیشترین میزان رطوبت نسبی در ایستگاه بندر ماهشهر با ۷۱ درصد، گتوند با ۶۵ درصد، صفی‌آباد دزفول با ۶۲ درصد، ایذه با ۶۱ درصد و شادگان و شوش با ۶۰ درصد ثبت شده است.

در این مدت شهرهای امیدیه و رامشیر رطوبت ۵۸ درصدی، ایستگاه کشاورزی اهواز رطوبت ۵۶ درصدی و آبادان رطوبت ۵۳ درصدی را تجربه کرده‌اند.

کمترین میزان رطوبت با ۲۹ درصد در ایستگاه حسینیه به ثبت رسیده است، ضمن اینکه میانگین رطوبت سطحی ثبت‌شده در سطح استان خوزستان طی ۲۴ ساعت گذشته به ۵۰.۶ درصد رسید.