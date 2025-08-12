رطوبت بالای ۸۰ درصد خوزستان را در بر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ۲۴ ساعت گذشته، رطوبت هوا در چندین شهر این استان به سطوح بالایی رسید. اداره کل هواشناسی خوزستان، اعلام کرد که میزان رطوبت در آبادان به ۹۱ درصد، ماهشهر ۸۲ درصد و هندیجان ۸۱ درصد رسیده است.

در همین مدت، رطوبت در شادگان ۷۹ درصد و ایستگاه کشاورزی اهواز ۷۸ درصد ثبت شده، در حالی که ایستگاه فرودگاه اهواز و امیدیه هر دو رطوبت ۶۰ درصدی را تجربه کردند.

سبزه‌زاری با اشاره به تداوم پدیده شرجی ناشی از جریانات جنوبی، اظهار داشت که این شرایط جوی تا پایان امروز در خوزستان ادامه خواهد داشت.

مسئولان به ساکنان توصیه کرده‌اند اقدامات لازم برای کاهش اثرات رطوبت بالا را در نظر بگیرند.