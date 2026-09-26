به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای ثبت شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان در بازه زمانی ساعت ۹:۳۰ روز جمعه سوم مهرماه تا ساعت ۹:۳۰ روز شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵، روند افزایش رطوبت در بسیاری از مناطق استان تداوم یافته است.
اداره کل هواشناسی استان خوزستان با تحلیل دادههای ۲۴ ساعت گذشته گزارش داد: میزان رطوبت در هندیجان به ۸۹ درصد و در رامشیر به ۸۵ درصد رسیده است که این ارقام نشاندهنده تداوم جو شرجی در بخشهایی از استان است.
بر اساس این گزارش، سایر ایستگاههای استان نیز رطوبتهای متفاوتی را تجربه کردهاند؛ به طوری که امیدیه ۷۰ درصد و گتوند ۶۹ درصد رطوبت را ثبت کردهاند. همچنین ایستگاههای صفیآباد دزفول با ۶۵ درصد، ماهشهر با ۶۰ درصد و کشاورزی اهواز با ۵۵ درصد رطوبت در رتبههای بعدی قرار دارند.
ایستگاههای آغاجاری ۵۳ درصد، بهبهان و شادگان ۵۰ درصد، ایذه ۴۶ درصد، اهواز ۴۵ درصد، شوشتر ۴۳ درصد، آبادان ۴۰ درصد، بستان ۳۹ درصد، شوش و مسجدسلیمان ۳۸ درصد، رامهرمز و لالی ۳۷ درصد، هفتکل ۳۳ درصد، هویزه ۳۱ درصد و دزپارت ۲۹ درصد رطوبت را در بازه مذکور نشان دادند.
کمترین میزان رطوبت ثبت شده در این بازه زمانی مربوط به ایستگاه حسینیه با ۱۶ درصد بوده است. میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه استان خوزستان برای این بازه زمانی ۴۸.۶ درصد گزارش شده است.
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