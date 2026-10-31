  1. استانها
  2. خوزستان
۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

رطوبت هوا در آبادان ۹۱ درصدی شد

رطوبت هوا در آبادان ۹۱ درصدی شد

اهواز - اداره کل هواشناسی خوزستان گفت: با ثبت بیشترین میزان رطوبت ۹۱ درصدی در آبادان، میانگین رطوبت سطحی ایستگاه‌های هواشناسی استان به ۶۱.۸ درصد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص وضعیت رطوبت هوا در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹:۳۰ روز شنبه نهم آبان‌ماه، اعلام کرد: بیشترین حداکثر رطوبت نسبی با ۹۱ درصد در آبادان ثبت شده و هفتکل با ۳۸ درصد کمترین میزان رطوبت را به خود اختصاص داده است.

پس از آبادان، بندرامشهر با ۸۲، گتوند با ۷۹ و شادگان با ۷۸ درصد بالاترین میزان رطوبت را در میان ایستگاه‌های استان داشته‌اند.

میانگین رطوبت سطحی استان ۶۱.۸ درصد گزارش شده و سایر شهرها نظیر ایذه با ۷۴، شوش با ۷۲، بهبهان و کشاورزی اهواز با ۶۸ درصد رطوبت را تجربه کرده‌اند.

کد مطلب 6994984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها