رطوبت هوا در آبادان ۹۱ درصدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص وضعیت رطوبت هوا در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹:۳۰ روز شنبه نهم آبان‌ماه، اعلام کرد: بیشترین حداکثر رطوبت نسبی با ۹۱ درصد در آبادان ثبت شده و هفتکل با ۳۸ درصد کمترین میزان رطوبت را به خود اختصاص داده است.

پس از آبادان، بندرامشهر با ۸۲، گتوند با ۷۹ و شادگان با ۷۸ درصد بالاترین میزان رطوبت را در میان ایستگاه‌های استان داشته‌اند.

میانگین رطوبت سطحی استان ۶۱.۸ درصد گزارش شده و سایر شهرها نظیر ایذه با ۷۴، شوش با ۷۲، بهبهان و کشاورزی اهواز با ۶۸ درصد رطوبت را تجربه کرده‌اند.