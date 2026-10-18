درخشش نخبه هشترودی در کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا غفوری در مسابقات بین‌المللی اختراعات کره جنوبی در سال ۲۰۲۶، با عنوان KIWIE ۲۰۲۶ که در شهر سئول برگزار شد به عنوان نماینده کشورمان توانست مدال نقره را به گردن آویزد.

۲۱ کشور در این دوره از مسابقات با ۵۹۵ اختراع و کشور کره جنوبی با ۱۳۷ اختراع شرکت کرده بودند.

زهرا غفوری دستگاه رباتیک الکترو پلاسما در حوزه نفت و پتروشیمی را اختراع کرده و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در رشته مهندسی برق است.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی در تجلیل از این مخترع هشترودی خواستار حمایت همه جانبه از مخترعان جوان در کشور، استان و شهرستان شد.

وی افزود: جوانان نخبه با بهره‌گیری از استعداد و هوش خود می‌توانند نیازهای کشور به فناوری‌های روز دنیا را تامین کنند.

وی این موفقیت بزرگ را مایه افتخار مردم هشترود و چاراویماق دانست و تصریح کرد: نخبگان علمی و مخترعان، سرمایه‌های بی‌بدیل کشور هستند و وظیفه مسئولان این است که با رفع موانع و حمایت عملی بستر را برای تجاری‌سازی ایده‌ها و درخشش بیش از پیش این عزیزان فراهم کنند.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به توانمندی جوانان و بانوان منطقه ایمان قلبی دارد خاطرنشان کرد: موفقیت خانم غفوری در عرصه جهانی بار دیگر ثابت کرد که استعدادهای درخشانی در منطقه ما وجود دارند و ما با تمام توان در کنار نخبگان خواهیم ایستاد.