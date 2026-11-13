به گزارش خبرگزاری مهر، حلما میرزاده که در جریان دفاع مقدس سوم پدر، مادر، خواهر و برادر خود را در حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی از دست داد، این بار با اقدامی خیرخواهانه، جلوه‌ای دیگر از روحیه ایثار و مهربانی را به نمایش گذاشت.

این دختر که به «دختر ایران» شهرت یافته است، تصمیم گرفت هدایایی را که در مناسبت‌های مختلف، جشن تولد و مراسم‌ها دریافت کرده بود، به کودکان نیازمند اهدا کند تا این وسایل سهمی در شادی و تأمین نیازهای کودکان دیگر داشته باشند.

هدایای حلما شامل اسباب‌بازی و لباس است که با هماهنگی خانواده‌اش در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان‌شرقی قرار گرفت تا میان کودکان نیازمند تحت حمایت این نهاد توزیع شود.

این اقدام در حاشیه دیدار مهرداد محمدپور شاطری، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی با خانواده حلما انجام شد. در این دیدار، پدربزرگ حلما با اشاره به تصمیم خانواده برای اهدای هدایای او اظهار کرد: تصمیم گرفتیم تمام هدایای حلما، شامل اسباب‌بازی و لباس را به کمیته امداد بسپاریم تا به کودکان نیازمند اهدا شود.

وی با اشاره به روحیه نیکوکارانه حمید میرزاده، پدر شهید حلما، گفت: فرزندم در زمان حیات همواره در کارهای خیر پیشقدم بود و ما تصمیم گرفتیم پس از شهادتش نیز نیت‌های خیرخواهانه او متوقف نشود و مسیر نیکوکاری‌اش ادامه پیدا کند.

تداوم مسیر نیکوکاری خانواده شهید میرزاده

مهرداد محمدپور شاطری، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه شهدا و باقی ماندن حلما از این خانواده اظهار کرد: این شهیدان با اهدای خون خود به همنوعانشان خدمت بزرگی کردند و امروز نیز با شهادتشان، خیرخواهی و نیک‌اندیشی آنان به شکل دیگری ادامه یافته است.

بخشش هدایای حلما، اقدامی فراتر از اهدای چند وسیله و پوشاک است؛ تصمیمی که نشان می‌دهد روحیه نیکوکاری در خانواده میرزاده همچنان جریان دارد و یاد و منش پدر شهید این خانواده در رفتار و انتخاب‌های بازماندگانش ادامه یافته است.

گفتنی است حمید میرزاده، پدر حلما، به همراه همسر، دختر و پسرش در فروردین‌ماه سال جاری و در جریان دفاع مقدس سوم به شهادت رسیدند.