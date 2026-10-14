به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه پل شهدای قره داغ که توسط شهرداری تبریز در قالب تقاطع غیرهمسطح در سه‌راهی اهر اجرا شده و از مشخصات فنی آن می‌توان به سازه سگمنتال پیش‌ساخته با طول کل ۸۶۰ متر، طول عرشه سگمنتال ۳۸۷ متر و عرض عرشه ۱۰ متر اشاره کرد.

پل شهدای قره‌داغ دارای ۱۰ پایه دهنی و ۱۶۶ قطعه پیش‌ساخته (سگمنت) است.

سال شروع اجرای این پروژه ۱۴۰۴ و محل آن شهر تبریز – سه‌راهی اهر است.

گره‌گشایی از یکی از پرحادثه‌ترین مبادی ورودی تبریز

ایمن‌سازی عبور و مرور خودروهای ورودی از محور مواصلاتی جاده اهر به سمت اتوبان پیامبر اعظم (ص) و هدایت ترافیک ترانزیتی به اتوبان شهید کسایی بدون نیاز به ورود به بافت و هسته متراکم شهری تبریز، از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این پروژه است.

کاهش ترافیک درون‌شهری، کاهش زمان سفرهای ترانزیتی، حذف یکی از نقاط کور و گره‌های ترافیکی در مبدأ ورودی شرق تبریز، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و افزایش ایمنی سفر در یکی از پرحادثه‌ترین مبادی ورودی شرق تبریز از دیگر مزایای آن عنوان شده است.

این پل همچنین روان‌سازی تردد به سمت شهرستان‌های شمال‌شرق استان از جمله اهر، هریس، کلیبر و ورزقان را به دنبال دارد.