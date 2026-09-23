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۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۴

بدمینتون جوانان- سنگال

رباطی و احمدلو فینالیست شدند

رباطی و احمدلو فینالیست شدند

دو نماینده بدمینتون ایران با برتری برابر حریفان خود به دیدار نهایی مسابقات جوانان سنگال راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات جوانان سنگال زهرا رباطی مقابل نماینده مصر به میدان رفت و با ارائه یک بازی قدرتمند در دو گیم متوالی و با نتایج ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۶ به پیروزی رسید و جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد.

همچنین امیرعلی احمدلو دیگر نماینده ایران در مرحله نیمه‌نهایی برابر بازیکن سنگال قرار گرفت و با برتری ۲۱ بر ۷ و ۲۱ بر ۹ حریف خود را شکست داد تا راهی فینال این رقابت‌ها شود.

بدین ترتیب، زهرا رباطی و امیرعلی احمدلو فردا در دیدارهای نهایی برای کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی مسابقات جوانان سنگال به میدان خواهند رفت.

کد مطلب 6955913

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