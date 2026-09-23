رباطی و احمدلو فینالیست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات جوانان سنگال زهرا رباطی مقابل نماینده مصر به میدان رفت و با ارائه یک بازی قدرتمند در دو گیم متوالی و با نتایج ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۶ به پیروزی رسید و جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد.

همچنین امیرعلی احمدلو دیگر نماینده ایران در مرحله نیمه‌نهایی برابر بازیکن سنگال قرار گرفت و با برتری ۲۱ بر ۷ و ۲۱ بر ۹ حریف خود را شکست داد تا راهی فینال این رقابت‌ها شود.

بدین ترتیب، زهرا رباطی و امیرعلی احمدلو فردا در دیدارهای نهایی برای کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی مسابقات جوانان سنگال به میدان خواهند رفت.