به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی احمدلو نماینده بدمینتون ایران در بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ در نخستین مسابقه خود برابر حریفی از غنا به پیروزی رسید و رقابت‌هایش را با برد آغاز کرد.

احمدلو در دیدار مقابل اوباپومبا آدومینتا در دو گیم متوالی و با نتایج ۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۸ به برتری رسید تا نخستین پیروزی خود را در این رقابت‌ها به ثبت برساند.

نماینده ایران در گروه B با حریفانی از آمریکا، غنا و موریس هم‌گروه است و در ادامه مرحله گروهی باید به مصاف ریتیک راسامستی از آمریکا و لئودوس از موریس برود.

در بخش دختران نیز زهرا رباطی دیگر نماینده بدمینتون ایران است که امروز نخستین دیدار خود را برگزار می‌کند. او در گروه E با نمایندگانی از تایلند، ویتنام و الجزایر هم‌گروه است و باید برابر کونگکائو کاکانیک، نگوین تی تو هوین و چیراز حلیمی قرار بگیرد.

قرعه‌کشی مسابقات بدمینتون این دوره با حضور ثریا آقایی مربی تیم ملی جوانان ایران برگزار شد. در مجموع ۶۳ ورزشکار شامل ۳۲ دختر و ۳۱ پسر در رقابت‌های بدمینتون بازی‌های المپیک جوانان داکار حضور دارند.