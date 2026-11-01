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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

نخستین برد بدمینتون‌باز ایران در المپیک جوانان داکار

نخستین برد بدمینتون‌باز ایران در المپیک جوانان داکار

امیرعلی احمدلو در نخستین دیدار خود در المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ حریف غنایی‌اش را شکست داد و به نخستین برد خود رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی احمدلو نماینده بدمینتون ایران در بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ در نخستین مسابقه خود برابر حریفی از غنا به پیروزی رسید و رقابت‌هایش را با برد آغاز کرد.

احمدلو در دیدار مقابل اوباپومبا آدومینتا در دو گیم متوالی و با نتایج ۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۸ به برتری رسید تا نخستین پیروزی خود را در این رقابت‌ها به ثبت برساند.

نماینده ایران در گروه B با حریفانی از آمریکا، غنا و موریس هم‌گروه است و در ادامه مرحله گروهی باید به مصاف ریتیک راسامستی از آمریکا و لئودوس از موریس برود.

در بخش دختران نیز زهرا رباطی دیگر نماینده بدمینتون ایران است که امروز نخستین دیدار خود را برگزار می‌کند. او در گروه E با نمایندگانی از تایلند، ویتنام و الجزایر هم‌گروه است و باید برابر کونگکائو کاکانیک، نگوین تی تو هوین و چیراز حلیمی قرار بگیرد.

قرعه‌کشی مسابقات بدمینتون این دوره با حضور ثریا آقایی مربی تیم ملی جوانان ایران برگزار شد. در مجموع ۶۳ ورزشکار شامل ۳۲ دختر و ۳۱ پسر در رقابت‌های بدمینتون بازی‌های المپیک جوانان داکار حضور دارند.

کد مطلب 6996414

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