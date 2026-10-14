هزینه ۷۰ میلیارد تومانی برای احداث آرامستان جدید گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بکائیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات عملیات عمرانی آرامستان جدید گرگان اظهار کرد: تاکنون حدود ۵۹ میلیارد تومان برای اجرای بخش‌های عمرانی آرامستان هزینه شده که با احتساب هزینه‌های روشنایی، درختکاری و مبلمان محیطی، مجموع هزینه‌های انجام‌شده به حدود ۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به عملیات خاکبرداری در محدوده آرامستان افزود: خاکبرداری در بخش‌های مختلف این مجموعه تا عمق حدود ۶ متر انجام شده و قبور به‌صورت سه‌طبقه طراحی شده‌اند؛ البته بلوک نخست آرامستان دارای دو طبقه است.

ناظر پروژه‌های شهرداری گرگان با بیان اینکه ظرفیت آرامستان جدید بین دو هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۷۵۰ قبر پیش‌بینی شده است، گفت: حدود ۳۱ میلیارد تومان برای عملیات خاکبرداری، آجرچینی و بخش‌های مرتبط با اجرای آرامستان هزینه شده است.

بکائیان با اشاره به استفاده از تجربه متخصصان حوزه آرامستان در طراحی مجموعه اظهار کرد: در طراحی و اجرای آرامستان جدید گرگان از تجربیات مشاورانی بهره گرفته شده که در پروژه‌های بهشت زهرا تهران و بهشت رضا مشهد فعالیت داشته‌اند.

وی درباره هزینه اجرای بخش‌های مختلف آرامستان توضیح داد: برای حصارکشی اطراف مجموعه حدود هشت میلیارد تومان هزینه شده و اجرای سردر ورودی آرامستان نیز با اعتباری حدود ۶.۵ میلیارد تومان انجام گرفته است. این بخش شامل اتاقک نگهبانی و امکانات مورد نیاز ورودی مجموعه می‌شود.

ناظر پروژه‌های شهرداری گرگان با اشاره به امکانات بهداشتی آرامستان جدید اظهار کرد: سرویس‌های بهداشتی این مجموعه با امکانات مناسب برای بانوان و آقایان طراحی شده است.

بکائیان در ادامه به وضعیت دیوار شمالی آرامستان اشاره کرد و گفت: با توجه به اختلاف ارتفاع حدود شش‌متری دیوار شمالی با زمین مجاور، عملیات تثبیت این دیوار برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در نظر گرفته شده که اعتبار پیش‌بینی‌شده برای آن حدود ۱۴ میلیارد تومان است.

وی درباره ویژگی‌های معماری آرامستان جدید گرگان افزود: در طراحی سردر ورودی و دیوارهای مجموعه از آجر نسوز استفاده شده و تلاش شده است ضمن رعایت اصول فنی و ایمنی، معماری آرامستان با نوع کاربری آن تناسب داشته باشد.

ناظر پروژه‌های شهرداری گرگان همچنین درباره خدمات مرتبط با تدفین توضیح داد: در آرامستان امامزاده عبدالله خدمات مربوط به اقامه نماز و شست‌وشوی اموات انجام می‌شود و پیکرها برای طی مراحل دفن به این آرامستان منتقل می‌شوند.

بکائیان با تأکید بر اینکه هزینه‌های اعلام‌شده شامل خرید زمین و تملکات نمی‌شود، گفت: مجموع هزینه احداث آرامستان جدید گرگان با احتساب عملیات عمرانی، درختکاری، نصب پایه‌های برق، تأمین روشنایی و جانمایی نیمکت‌ها تاکنون به حدود ۷۰ میلیارد تومان رسیده است.