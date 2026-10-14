به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پراوادا، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که معتقد است چرخش اخیر دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا در قبال روسیه ناشی از فشارهای شدید سیاسی داخلی است.

به گزارش خبرگزاری آلمان (dpa)، بوریس پیستوریوس در سخنرانی خود در کنفرانس کارفرمایان در برلین اظهار داشت که با توجه به فاصله اندک تا انتخابات میان‌دوره‌ ای آمریکا، ترامپ در وضعیتی قرار گرفته که در تنگنای شدید واقع شده است.

پیستوریوس، سپس اضافه کرد: تاریخ نشان می‌ دهد هرگاه سران در داخل کشور تحت فشار باشند، برای برون‌ رفت از وضعیت، به سیاست خارجی روی می‌آورند. توافق گازوییل با روسیه نشان می‌ دهد که ترامپ به بن‌بست رسیده است.

وزیر دفاع آلمان افزود که به اعتقاد وی، این اقدام ترامپ نتیجه معکوس خواهد داد.

اظهارات پیستوریوس پس از آن بیان شد که ترامپ در ۹ اکتبر اعلام کرد، پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین، بر سر تأمین صدها هزار تن سوخت دیزل از این کشور به توافق رسیده است.

این در حالیست که الکساندر نواک، معاون نخست‌ وزیر روسیه امروز در سخنانی به توافق میان این کشور با آمریکا در خصوص لغو تحریم ها بر صادرات گازوییل مسکو اشاره کرد.

معاون نخست‌ وزیر روسیه در این خصوص گفت: روسیه پیش‌تر ۱۰ تا ۱۵ درصد از مصرف جهانی سوخت گازوییل را از طریق صادرات تأمین می‌ کرد و تا پایان سال تقریبا به همین سطح بازخواهد گشت. سوخت گازوییل روسیه هم به بازار جهانی و هم به‌طور مستقیم به آمریکا عرضه خواهد شد. پس از آغاز عرضه سوخت دیزل از روسیه، تعدیل قیمت‌ها در سراسر جهان، از جمله اروپا صورت خواهد گرفت.