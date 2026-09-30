زاخارووا: اروپا مستقیما در درگیری اوکراین مشارکت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: اظهارات زلنسکی در مجمع عمومی سازمان ملل درباره صلح پوچ است؛ او به دنبال فرصتی برای تجدید قوا و جبران تلفات و سپس تشدید درگیری است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: تلاش‌ کی‌یف برای مطرح نگه داشتن موضوع کریمه از طریق چارچوب کریمه، نشان‌دهنده نبود تمایل به صلح و رویکرد این رژیم به سمت تقابل است.

ماریا زاخارووا سپس افزود: هرگونه یگان نظامی خارجی در خاک اوکراین، برای روسیه هدف نظامی مشروع محسوب می‌ شود. اوکراین به یکی از طرف‌ های قاچاق تجهیزات نظامی تبدیل شده است و تسلیحات ممکن است از خاک این کشور به دست افراد خرابکار در کشورهای اروپایی بیفتد. کشورهای غربی با بررسی موضوع استقرار انبارهای اوکراینی در مولداوی، به‌ طور نظام مند کیشیناو را به یک پایگاه حمل و نقل برای تأمین تسلیحاتی کی‌ یف تبدیل می‌ کنند.

وی سپس افزود: پوتین برای اجلاس اپک آماده شده است و ممکن است در جریان این نشست با شی جین پینگ دیدار و گفتگو کند. ... وزیر امور خارجه آلمان در دیدار با لاوروف ترجیح داد به جای تبادل نظر، مجموعه‌ای از اتهام زنی‌ ها علیه روسیه را مطرح کند.

زاخارووا گفت: کارخانه‌ های تولید تسلیحات برای اوکراین در کشورهای اروپایی، از نظر روسیه اهداف نظامی بالقوه محسوب می‌ شوند. کشورهای اروپایی مستقیما در درگیری اوکراین مشارکت دارند و کاملا در آن درگیر شده‌اند؛ این امر امکان دستیابی به راه‌حل را سخت تر می‌کند. مسکو تلاش‌ های میانجی‌ گرانه در راستای کمک به حل‌ و فصل بحران اوکراین را ارزشمند می داند. اگر برگزاری نشست سه‌ جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا در دست بررسی و هماهنگی قرار گیرد، اطلاع رسانی خواهد شد.