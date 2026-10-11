به گزارش خبرگزاری مهر، «جِم اوزدمیر» نخست‌وزیر ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان در مصاحبه با روزنامه «ولت» گفت: عرضه گاز روسیه با قیمت‌های مناسب طی دهه‌ها یکی از پایه‌های اصلی رفاه اقتصادی آلمان بوده است.

وی تصریح کرد: مدل کسب‌وکار ما بر سه پایه استوار بود: گاز ارزان از روسیه، معاملات سودآور با چین و تضمین‌های امنیتی از سوی واشنگتن؛ اکنون هر سه پایه به‌شدت متزلزل شده‌اند.

روابط برلین و مسکو که در دوره‌های پیشین بر پایه همکاری‌های اقتصادی، به‌ویژه واردات گاز طبیعی روسیه به آلمان گسترش یافته بود پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ با تنش‌های جدی روبه‌رو شد.

دولت آلمان در چارچوب سیاست‌های اتحادیه اروپا از تحریم‌های روسیه حمایت کرد و برای کاهش وابستگی انرژی خود به این کشور اقداماتی انجام داد. در مقابل، همکاری‌های اقتصادی و سیاسی دو طرف محدود شد و اختلاف‌ها درباره جنگ اوکراین، امنیت اروپا و گسترش ناتو همچنان بر روابط دوجانبه سایه انداخته است.