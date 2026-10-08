به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های غربی اعلام کردند استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه با نمایندگان اوکراین دیدار خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، طرفین قرار است درباره یک پیشنهاد جدید و یکپارچه برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین گفت‌وگو کنند. مشاوران امنیت ملی انگلیس، فرانسه و آلمان و همچنین نمایندگانی از اتحادیه اروپا و ناتو نیز در این نشست حضور خواهند داشت.

این دیدار پس از آن انجام می‌شود که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین، از اعزام هیئت اوکراینی به آمریکا برای مذاکرات روزهای جمعه و شنبه خبر داد.

همزمان، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت جنگ اوکراین در مرحله‌ای خطرناک از بن‌بست قرار گرفته و دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک همچنان ضروری است.