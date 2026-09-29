ادعای ضد روسی صدراعظم آلمان: مسکو پیروز جنگ نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مصری «الشروق»، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان در اظهاراتی درباره روند جنگ اوکراین مدعی شد که تلاش‌های دیپلماتیک برلین با بی‌اعتنایی روسیه مواجه شده است.

مرتس با اشاره به گفتگوهای اخیر در نیویورک گفت: «ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مسکو در حال حاضر هیچ تمایلی به انجام مذاکرات جدی ندارد.»

صدراعظم آلمان با بیان اینکه برلین همچنان متعهد به ایستادگی در کنار کی‌یف است، افزود: «ما تمام توان خود را برای ادامه حمایت‌های نظامی، سیاسی، مالی و اقتصادی از اوکراین به کار خواهیم بست. اگر روسیه آماده مذاکره نباشد، ما مایل و قادر هستیم برای مدت طولانی از اوکراین حمایت کنیم.»

مرتس با تهدید روسیه، هشدار داد: «روسیه این جنگ را نخواهد برد. ما هم‌اکنون شاهد وضعیت متزلزل اقتصاد این کشور هستیم و در صورت ادامه مسیر فعلی، مسکو بهایی سنگین پرداخت خواهد کرد.»