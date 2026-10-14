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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

پوتین: تهدیدات سایبری به سطح جدیدی رسیده‌اند

پوتین: تهدیدات سایبری به سطح جدیدی رسیده‌اند

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به افزایش تهدیدهای سایبری، بر تقویت امنیت دیجیتال و حاکمیت این کشور در زیرساخت‌های فناوری تأکید کرد.

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در نشستی درباره امنیت سایبری اعلام کرد توسعه پایدار دولت و جامعه این کشور تا حد زیادی به گسترش فناوری‌های دیجیتال وابسته است.

پوتین گفت هم‌زمان با پیشرفت روند دیجیتالی‌ شدن، تهدیدهای سایبری نیز وارد سطح جدیدی شده‌اند. به گفته او، روسیه در حوزه‌های اقتصادی، لجستیکی، حمل‌ونقل، خدمات اجتماعی، سامانه‌های حیاتی و مدیریت دولتی با تهدیدهای خارجی مستقیم و ترکیبی مواجه است.

رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد مسکو به‌ طور مستمر در حال تقویت حاکمیت خود در همه زمینه‌ها از امنیت غذایی و انرژی گرفته تا زیرساخت‌های دیجیتال است.

او افزود برای مقابله با این تهدیدها باید همه بخش‌های شبکه امنیت دیجیتال داخلی ارتقا یابد. این اقدامات شامل ارزیابی خطرها، بررسی میزان وابستگی به سکوهای خارجی و توسعه ابزارهای واکنش سریع به حملات سایبری است.

پوتین همچنین گفت روسیه به‌ صورت نظام‌مند در حال ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال برای اقتصاد و حوزه اجتماعی خود است و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی را گسترش می‌دهد. به گفته او، روش‌های پیشرفته ذخیره‌سازی، پردازش و انتقال داده‌ها و ابزارهای ارتباطی نیز در حال اجرا هستند.

رئیس‌جمهور روسیه در پایان بر ضرورت افزایش هماهنگی میان نهادهای انتظامی و امنیتی، اپراتورهای مخابراتی، مؤسسات مالی، شرکت‌های اینترنتی و دیگر سازمان‌ها برای مقابله با تهدیدهای سایبری تأکید کرد.

کد مطلب 6978208

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