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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

طلائی‌مقدم: تکمیل جاده و ساخت بیمارستان بهاباد در اولویت پیگیری است

طلائی‌مقدم: تکمیل جاده و ساخت بیمارستان بهاباد در اولویت پیگیری است

یزد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با اشاره به مطالبات زیرساختی شهرستان بهاباد، پیگیری تکمیل جاده بهاباد–دربند–نایبند و تأمین اعتبار ساخت بیمارستان را از اولویت‌های توسعه برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، سیدمهدی طلائی‌مقدم در نشست شورای هماهنگی توسعه و عمران شهرستان بهاباد اظهار کرد: بررسی مسائل و نیازهای شهرستان در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی، زمینه هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری مطالبات مردم را فراهم می‌کند.

وی افزود: تکمیل جاده بهاباد–دربند–نایبند و تأمین اعتبار موردنیاز برای ساخت بیمارستان شهرستان از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که باید از مسیرهای مربوط پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد ادامه داد: مسائل حوزه شهری و روستایی، تأمین و مدیریت منابع آب، مسکن، راهسازی، توسعه شبکه برق و گاز، حفظ ظرفیت‌های میراث فرهنگی و بهبود پوشش آنتن‌دهی در روستاها نیز در این جلسه بررسی شد.

طلائی‌مقدم با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: مسائل اولویت‌دار شهرستان جمع‌بندی شد تا پیگیری مطالبات و تأمین اعتبارات موردنیاز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی با انسجام بیشتری دنبال شود.

کد مطلب 6978859

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