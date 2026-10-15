آمادگی وزارت میراث فرهنگی برای حمایت از بازسازی تأسیسات گردشگری یزد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر شالبافیان ظهر پنجشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، با قدردانی از تعامل و همدلی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی استان اظهار کرد: این سطح از گفت‌وگو و همکاری میان دستگاه‌ها در همه استان‌ها به یک اندازه وجود ندارد و تجربه یزد نشان داده است که هم‌افزایی می‌تواند به تصمیم‌گیری مؤثرتر و رفع موانع کسب‌وکارها منجر شود.

تفویض اختیارات سرمایه‌گذاری و رفع موانع اجرایی

وی با اشاره به تفویض اختیارات در حوزه سرمایه‌گذاری افزود: تا حد امکان اختیارات به استان‌ها واگذار شده، اما در برخی موارد، با وجود فراهم بودن ظرفیت قانونی، فرایندهای اجرایی و سامانه‌ای همچنان موجب تأخیر می‌شود و باید برای رفع این موانع اقدام کرد.

شالبافیان با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین حمایت از بافت‌های تاریخی تصریح کرد: قانون حمایت از بافت‌های تاریخی در این زمینه شفاف است، اما اجرای آن در شهرهای مختلف تفاوت دارد؛ در مواردی که قانون مشخص است، دستگاه‌های استانی باید زمینه اجرای آن را فراهم کنند و در موارد دارای خلأ قانونی نیز وزارتخانه برای پیگیری اصلاح مقررات آمادگی دارد.

حمایت از بازسازی هتل‌ها با تسهیلات و یارانه سود

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی با اشاره به مشکلات تأمین مالی طرح‌های گردشگری گفت: گواهی سپرده خاص می‌تواند یکی از ابزارهای تأمین مالی پروژه‌ها باشد. همچنین امکان حمایت از بازسازی هتل‌ها و تأسیسات گردشگری موجود از این محل وجود دارد و استان نیز می‌تواند با اختصاص یارانه سود تسهیلات، در اجرای این طرح‌ها مشارکت کند.

وی با بیان اینکه یزد از استان‌های پیشرو در امضای تفاهم‌نامه پرداخت یارانه سود تسهیلات بوده است، افزود: بازسازی تأسیسات گردشگری در مناطق مناسب شهری می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های موجود و ارتقای خدمات گردشگری کمک کند و امیدواریم این موضوع با همکاری استانداری و دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

تسریع در استعلام‌ها؛ مطالبه اصلی سرمایه‌گذاران

شالبافیان با تأکید بر ضرورت تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: طولانی شدن فرایند استعلام‌ها از مهم‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاران است و همکاری دستگاه‌های استانی برای رفع این موانع ضرورت دارد.

تأمین مالی صنایع‌دستی و طرح‌های پیشران گردشگری

وی با اشاره به ظرفیت‌های تأمین مالی صنایع‌دستی نیز گفت: فعالان صنایع‌دستی می‌توانند متناسب با نیاز خود از ابزارهای مختلف تسهیلاتی استفاده کنند و تأمین مالی خرید تجهیزات مورد نیاز این بخش نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی در پایان با اشاره به ضرورت تقویت همکاری بانک‌ها برای تأمین مالی طرح‌های گردشگری گفت: انتظار می‌رود مدیران استانی بانک‌ها همان‌گونه که در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی عملکرد مؤثری داشته‌اند، برای جذب منابع صندوق توسعه ملی و حمایت از طرح‌های پیشران گردشگری نیز همکاری بیشتری داشته باشند.

وی همچنین درباره موضوع پروازهای خارجی یزد تأکید کرد که وزارت میراث فرهنگی سهم خود را در پیگیری این موضوع ایفا خواهد کرد.