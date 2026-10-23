روند اجرای طرح پارک بزرگ میراث جهانی یزد تسریع شود

سیدمهدی طلایی‌مقدم، در گفت‌وگو با مهر گفت: برای آغاز عملیات اجرایی طرح پارک بزرگ میراث جهانی یزد، باید روند بررسی‌ها و تکمیل مقدمات پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.

وی با بیان اینکه نشست بررسی روند اجرای این طرح که با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست آخرین وضعیت پیشبرد پروژه و اقدامات انجام‌شده تاکنون با حضور مشاور طرح مورد ارزیابی قرار گرفت.

طلایی‌مقدم همچنین تأکید کرد که تمرکز اصلی در این مرحله، نهایی‌سازی مقدمات لازم جهت ورود به مرحله عملیات اجرایی این پروژه بزرگ است.