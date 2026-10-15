علمدار: صیانت از اشتغال موجود اولویت یزد در حمایت از گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمدار ظهر پنجشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: حضور دستگاه‌های مختلف در این نشست زمینه تصمیم‌گیری مناسب‌تر برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی و گردشگری را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تجربه یزد در حمایت از کسب‌وکارهای گردشگری افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، تلاش کردیم به‌جای تمرکز بر اشتغال‌زایی جدید، اشتغال موجود را حفظ کنیم و با همراهی دستگاه‌های نظارتی، تصمیمی متناسب با شرایط واقعی فعالان این حوزه بگیریم؛ اقدامی که یک هفته بعد مورد تقدیر وزیر میراث فرهنگی قرار گرفت.

علمدار با اشاره به استقبال مردم از نمایشگاه گردشگری و صنایع‌دستی یزد تصریح کرد: در یکی از دوره‌های این نمایشگاه، ظرفیت پارکینگ تکمیل شد و برخی بازدیدکنندگان حدود دو کیلومتر پیاده‌روی کردند تا به محل نمایشگاه برسند. این استقبال نشان می‌دهد گردشگری داخلی ظرفیت قابل توجهی دارد و باید حمایت از آن جدی‌تر دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید علاوه بر پرداخت تسهیلات، مشکلات سرمایه‌گذاران را پیگیری و فرایندهای اداری را تسهیل کنند؛ چراکه حمایت از فعالان اقتصادی و جلوگیری از دلسردی آنان، در توسعه گردشگری استان نقش مهمی دارد.