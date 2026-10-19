احسان خواجه‌رضایی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه شورای مسکن استان به ریاست استاندار یزد، آخرین وضعیت پروژه‌های مسکونی قابل بهره‌برداری تا پایان سال جاری بررسی شد و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از جمله شهرداری، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، گزارش اقدامات خود را ارائه کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با اشاره به بررسی وضعیت مسکن کارگری شهرستان یزد در این نشست، تصریح کرد: در این زمینه مقرر شد فرمانداری یزد با بانک‌ها پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا فرآیند تخصیص و تحویل واحدها به متقاضیان تسریع شود.

راه‌اندازی سامانه انتخاب واحد و جایگزینی متقاضیان

خواجه‌رضایی از ارائه دو سامانه در جلسه شورای مسکن استان خبر داد و گفت: یکی از این سامانه‌ها برای انتخاب واحد توسط متقاضیان طراحی شده است تا این فرآیند به‌صورت الکترونیکی انجام شود.

وی ادامه داد: سامانه دیگر به متقاضیانی اختصاص دارد که از پروژه‌های مسکن انصراف داده‌اند یا از پروژه‌ها حذف شده‌اند و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از طریق آن برای حضور در پروژه‌های دیگر اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با اشاره به زمان فعالیت سامانه جایگزینی متقاضیان بیان کرد: این سامانه از اول تا دهم آبان‌ماه باز خواهد بود و متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده درخواست خود را ثبت کنند. اطلاع‌رسانی درباره نحوه استفاده از سامانه از طریق روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان انجام می‌شود و پس از پایان مهلت ثبت‌نام، قرعه‌کشی برای مشخص شدن افراد انجام خواهد شد.

تعیین تکلیف ۲ هزار و ۸۷۳ متقاضی طرح جوانی جمعیت

وی با اشاره به دیگر مصوبه این جلسه اظهار کرد: هم‌زمان با ایام ولادت حضرت زینب (س)، قرعه‌کشی مربوط به تعیین تکلیف ۲ هزار و ۸۷۳ نفر دیگر از متقاضیان طرح جوانی جمعیت استان یزد با حضور استاندار و اعضای شورای مسکن برگزار شد.

خواجه‌رضایی افزود: پس از انجام قرعه‌کشی، پیامک اطلاع‌رسانی برای متقاضیان ارسال می‌شود و در ادامه، مراحل انعقاد قرارداد و تحویل زمین به افراد واجد شرایط انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از متقاضیان این طرح تعیین تکلیف شده‌اند، تصریح کرد: با احتساب نتایج قرعه‌کشی اخیر، وضعیت ۷۵ درصد از متقاضیانی که تأیید نهایی شده‌اند، مشخص شده است و برنامه‌ریزی می‌کنیم طی ماه‌های آینده و حداکثر تا پایان سال، وضعیت تمام متقاضیان تعیین تکلیف شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد خاطرنشان کرد: آماده‌سازی اراضی مورد نیاز نیز در حال انجام است تا زمینه تحویل زمین به متقاضیان فراهم شود.

تداوم روند تحویل زمین و واحدهای مسکونی

خواجه‌رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت متقاضیان طرح‌های مسکن استان گفت: بخشی از متقاضیان همچنان در انتظار تحویل زمین یا واحدهای مسکونی خود هستند و اقدامات لازم برای تکمیل فرآیند واگذاری در حال پیگیری است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخش عمده متقاضیان تا پایان سال تعیین تکلیف خواهند شد؛ به‌گونه‌ای که زمین مورد نیاز برای ساخت‌وساز به آنان تحویل داده شود یا واحدهای تکمیل‌شده در اختیارشان قرار گیرد. همچنین تحویل بخشی از واحدها به ماه‌های ابتدایی سال آینده موکول خواهد شد.