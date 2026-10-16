به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیشبینیهای هواشناسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیشیابی، وضعیت جوی استان مرکزی تا روزهای ابتدایی هفته آینده نسبتاً پایدار خواهد بود و به دلیل سکون نسبی هوا، احتمال انباشت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا، بهویژه در مناطق صنعتی و شهری، افزایش مییابد.
آسمان استان مرکزی طی این مدت عمدتاً قسمتی تا نیمهابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات، افزایش ابر دور از انتظار نیست.
از نظر دمایی نیز طی پنج روز آینده تغییرات قابل ملاحظهای در استان پیشبینی نمیشود و دما در محدوده نسبتاً ثابتی نوسان خواهد داشت.
با توجه به تداوم پایداری جو، توجه به توصیههای مرتبط با کاهش مواجهه با آلودگی هوا، بهویژه برای گروههای حساس، ضروری است.
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