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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۴

پایداری جو در مرکزی تا پنج روز آینده؛ احتمال افزایش آلاینده‌های هوا

پایداری جو در مرکزی تا پنج روز آینده؛ احتمال افزایش آلاینده‌های هوا

اراک - بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که مرکزی طی پنج روز آینده بارشی نخواهد داشت و پایداری نسبی جو، زمینه‌ساز افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و شهری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی، وضعیت جوی استان مرکزی تا روزهای ابتدایی هفته آینده نسبتاً پایدار خواهد بود و به دلیل سکون نسبی هوا، احتمال انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا، به‌ویژه در مناطق صنعتی و شهری، افزایش می‌یابد.

آسمان استان مرکزی طی این مدت عمدتاً قسمتی تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات، افزایش ابر دور از انتظار نیست.

از نظر دمایی نیز طی پنج روز آینده تغییرات قابل ملاحظه‌ای در استان پیش‌بینی نمی‌شود و دما در محدوده نسبتاً ثابتی نوسان خواهد داشت.

با توجه به تداوم پایداری جو، توجه به توصیه‌های مرتبط با کاهش مواجهه با آلودگی هوا، به‌ویژه برای گروه‌های حساس، ضروری است.

کد مطلب 6979201

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