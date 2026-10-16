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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۲

زیرساخت کیف پول کارکنان دولت آماده شد

زیرساخت کیف پول کارکنان دولت آماده شد

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا سازمان اداری و استخدامی از آماده‌شدن زیرساخت فنی کیف پول کارکنان دولت توسط بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر حدادی هرندی، رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا، با اشاره به مصوبه هیات وزیران درباره پرداخت بخشی از کمک‌های رفاهی حقوق‌بگیران در قالب موجودی کیف پول ایران اظهار کرد: با آماده‌شدن زیرساخت فنی و اعلام آمادگی دو وزارتخانه، مقدمات اجرای آزمایشی طرح فراهم شده و هماهنگی‌های لازم برای آغاز پایلوت در حال انجام است.

براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، وی افزود: کیف پول کارکنان دولت، علاوه بر تسهیل پرداخت‌های رفاهی و توسعه خدمات دیجیتال مالی، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری نظام پرداخت در شرایط اضطراری کمک کند.

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا با تاکید بر اهمیت همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی در اجرای موثر این طرح گفت: اجرای آزمایشی، امکان ارزیابی فرایندها و شناسایی الزامات توسعه طرح در سایر دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند تا زمینه ارائه خدمات رفاهی آسان‌تر و کارآمدتر به کارکنان دولت فراهم شود.

کد مطلب 6979209
زهره آقاجانی

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