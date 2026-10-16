اعلام اسامی محصولات غیرمجاز آرایشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده، تعدادی از محصولات آرایش لب، چشم و ابرو فاقد مجوزهای قانونی شناسایی شده‌اند.

اسامی محصولات

▪️ برق لب: KATRIS – LIPGLOSS

▪️ برق لب: COLLAGEN 3Q BEAUTY – LIPGLOSS

▪️ رژلب: GOSH – LIPSTICK

▪️ رژلب: TOP DOUCCE – LIPSTICK

▪️ ریمل: NATHELIE

▪️ ریمل: DEYCALL – MASCARA

▪️ رژلب مدادی: SARA ROSE – LIPSTICK PENCIL

▪️ سایه چشم: DODO GIRL – EYESHADOW

▪️ سایه چشم: ANYLADY – EYESHADOW

▪️ سایه چشم: NORA FLOWERS – EYESHADOW

▪️ برق لب: HUDA MATTEME – LIP GLOSS

▪️ سرمه: KHOJATI – KOHL

▪️ سرمه: NEW LOOK

▪️ رژلب پودری: WARDA BEAUTY – POWDER LIP CREAM

▪️ رژلب مدادی: HUDA BEAUTY – WATERPROOF MATT LIPSTICK

▪️ ریمل: 8XL KISS BEAUTY – MASCARA

▪️ رژلب مایع: HUDA BEAUTY – LONG LASTING LIP COLOR

▪️ رژلب مایع: MAC – LONG LASTING LIP COLOR

▪️ ریمل چشم حجم‌دهنده: ISADORA – BIG BOLD MASCARA

▪️ ریمل چشم: ESSENCE – MASCARA

▪️ خط چشم: MISS GOSH

سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم توجه به مجوزهای بهداشتی محصولات آرایشی، از شهروندان خواست از خرید و مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز خودداری کنند.