پرستاران شهرستان دیّر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس درمانگاه غدیر شهرستان دیّر جمعه شب در آیین تجلیل از پرستاران درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان دیّر، ضمن تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این حرفه را فراتر از یک شغل و بلکه هنر عشق‌ورزی به انسان‌ها توصیف کرد.

جلیل فخرایی با اشاره به جایگاه خطیر پرستاران در نظام سلامت اظهار کرد: پرستار بارقه‌ای از امید را در دل بیمار زنده می‌کند. پرستاری تنها داروی تسکین تن نیست، بلکه مرهمی التیام‌بخش بر زخم‌های روح و روان بیمار است.

فخرایی تاریخ سلامت کشور را گواه فداکاری‌های این قشر زحمتکش دانست و افزود: از روزهای سخت جنگ تحمیلی تا روزهای پرمخاطره کرونا و جنگ تحمیلی دوم و سوم، پرستاران همواره از خواب و استراحت خود گذشته‌اند تا چراغ زندگی دیگران خاموش نشود.

وی بیان کرد: کادر درمان و پرستاران درمانگاه تامین اجتماعی دیّر نیز هیچ‌گاه سنگر خدمت و درمان را خالی نکردند و برای خدمتگزاری به مردم این شهرستان جانفشانی نمودند که صمیمانه از آنان قدردانی می‌کنم.

رئیس درمانگاه غدیر دیّر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای و شرایط حساس کنونی جهان اسلام تصریح کرد: امروز در عصری قرار گرفته‌ایم که دشمنان اسلام به شقی‌ترین حالت ممکن رسیده‌اند و صهیونیسم در صدد ریشه کنی اسلام در تمامی سرزمین‌های اسلامی است. با این حال، ایستادگی و درس ندامت را تاریخ از ملت ایران خواهد آموخت و این موضوع در تاریخ ثبت شده است.

وی راه چاره و رمز پیروزی را توکل به خدا، ایستادگی در میدان و آمادگی برای ظهور امام زمان (عج) دانست و تأکید کرد: این مهم در سایه اتحاد، حمایت از کارگزاران دولتی و اطاعت محض از ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب تحقق می‌یابد.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی، امام جمعه دیّر، نیز ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، با تأکید بر اهمیت آرامش روانی در روند درمان بیماران خاطرنشان کرد: حضور دلسوزانه و متعهدانه پرستاران در مراکز درمانی مایه دلگرمی و ایجاد امنیت روانی برای بیماران و خانواده‌های آنان است و امیدواریم این قشر زحمتکش همواره در عرصه خدمت‌رسانی موفق و سربلند باشند.