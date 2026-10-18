رسول خطیب، عضو تیم تولید و توسعه محصولات استودیو «کمیکا»، درباره روند شکل‌گیری این مجموعه گفت: مجموعه کمیکا طی هفت سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و بیش از یک دهه تجربه در زمینه خلق آی‌پی (IP) داریم؛ یعنی خلق شخصیتی که روایت حول محور آن شکل می‌گیرد و در قالب داستان مصور ارائه می‌شود.

خطیب، با اشاره به رویکرد هویتی این مجموعه بیان کرد: هدف اصلی ما بیشتر معطوف به افرادی بود که به دنبال هویت هستند. هویت ایرانی، اصلی‌ترین مبنای کار ماست و بر همین اساس، شخصیت‌هایمان را با تکیه بر هویت ایرانی خلق کردیم و بُعد تاریخی به آن‌ها دادیم.

عضو تیم استودیو «کمیکا»، درباره نخستین تجربه این مجموعه در زمینه خلق شخصیت گفت: نخستین بار با خلق شخصیت «ایلیا» وارد این حوزه شدیم. روایت و داستان این شخصیت را به نگارش و چاپ رساندیم که تا کنون تا جلد بیست‌وچهارم تولید شده و در نمایشگاه کتاب نیز جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه نوجوان بوده. این اثر از سوی خانه کتاب مورد تقدیر قرار گرفت و جایزه دریافت کرد. همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز به آن جایزه اعطا کرده.

او، درباره داستان شخصیت «ایلیا» توضیح داد: داستان این شخصیت درباره نوجوانی است که به دنبال داروی مادرش می‌گردد. او فرزند یکی از مبارزان کشور به نام ابراهیم هادی است. در جریان جست‌وجو برای پیدا کردن داروی مادرش، با گروهی مواجه می‌شود که روی مردم شهر آزمایش‌هایی انجام می‌دهد. در این داستان، تقابل خیر و شر را به تصویر می‌کشیم؛ همان تقابلی که در شاهنامه و کهن‌الگوهای ایرانی هم مشاهده می‌شود.

خطیب، با اشاره به ریشه ایرانی در نام‌گذاری شخصیت‌های این مجموعه گفت: نام شخصیت‌هایی که خلق می‌کنیم، غالباً ریشه ایرانی و اسلامی دارند. برای مثال، شخصیت «ایلیا» را داریم که نامی با ریشه عبری است و در برخی برداشت‌ها با حضرت علی(ع) پیوند داده می‌شود. شخصیت‌های دیگری مانند «کامران» و «آرش» نیز در آثار ما حضور دارند.

عضو تیم استودیو «کمیکا»، افزود: جامعه ایران برای ما اهمیت زیادی دارد. امروز می‌بینیم که همه افراد از زرتشتیان و کلیمیان، در کنار یکدیگر و زیر یک پرچم زندگی می‌کنند. هدف ما این بود که در خلق شخصیت‌ها، این تنوع اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران را نیز در نظر بگیریم.

او، با اشاره به ایده شکل‌گیری شخصیتی به نام «روشنک» گفت: در سال 1401 احساس کردیم خلائی در زمینه شخصیت دختر ایرانی وجود دارد و هنوز به اندازه کافی روی شخصیت‌های دختر کار نکرده بودیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم شخصیت «روشنک» را خلق کنیم.

خطیب، افزود: شخصیت روشنک بر اساس کهن‌الگوهای ایرانی طراحی شده. در طراحی آن، شخصیت گردآفرید را در نظر داشتیم. از نظر شخصیت‌های مذهبی هم حضرت ام‌البنین(س) برای ما اهمیت داشتند؛ چرا که در روایت موردنظر ما، این حضرت در آموزش رزم به حضرت عباس(ع) نقش داشتند. همچنین، قبیله بنی‌اسد نیز از نظر جنگاوری و ویژگی‌های رزمی مورد توجه ما بود.

عضو تیم استودیو «کمیکا»، درباره محصولات تولیدشده بر اساس این شخصیت عنوان کرد: پس از شکل‌گیری شخصیت «روشنک»، دفترهای آن را منتشر کردیم. همچنین در کنار آن، به سراغ تولید محصولات جانبی و بازارپردازی نیز رفتیم و محصولات مرتبط با این شخصیت در حال عرضه هستند.

او، با اشاره به روند تولید آثار این مجموعه گفت: موشن‌کمیک «روشنک» نیز تولید شده. ما تاکنون ۲۴ قسمت از «ایلیا» را ارائه کردیم و طراحی ۱۲ قسمت از «روشنک» نیز انجام شده. این قسمت‌ها در حال آماده‌سازی برای انتشار و چاپ هستند.

خطیب، درباره تازه‌ترین اثر این مجموعه گفت: پس از آن، اثر «ملکه بدها» را نوشتیم؛ اثری که روایتگر داستان عاشقانه حضرت پیامبر(ص) و حضرت خدیجه(س) است. این کار به‌تازگی منتشر شده و اثری تازه به شمار می‌رود.

عضو تیم استودیو «کمیکا»، درباره برنامه‌های آینده این مجموعه در حوزه انیمیشن گفت: ما در حال طراحی و تولید انیمیشن این شخصیت‌ها هم هستیم. در مرحله نخست، روی شخصیت «ایلیا» کار می‌کنیم و قصد داریم نسخه سینمایی آن را تولید کنیم.

او، افزود: یکی از خلأهای انیمیشن ایران، ضعف در روایت و نبود پشتوانه کافی برای نهادینه شدن شخصیت‌ها در قالب کتاب است. ما انیمیشن ایرانی زیادی نمی‌بینیم که شخصیت‌های آن پیش از ورود به صفحه نمایش، در قالب کتاب و داستان به‌خوبی شکل گرفته باشند.

خطیب، درباره محصولات جانبی شخصیت‌های کمیکا گفت: برای این شخصیت‌ها محصولاتی مانند بردگیم و فیگور تولید می‌کنیم. بردگیم آن‌ها را طراحی کردیم و در کنار آن، یک دنیای شبیه به ماینکرفت نیز ساختیم که بچه‌ها می‌توانند با اسکن کردن، وارد آن دنیا شوند و دنیای خودشان را بسازند. هدف ما این است که مخاطب فقط خواننده داستان نباشد، بلکه بتواند با شخصیت‌ها ارتباط برقرار کند و در جهان داستانی آن‌ها مشارکت داشته باشد.

عضو تیم استودیو «کمیکا»، یکی از چالش‌های اصلی تولید محتوای فرهنگی را نحوه تخصیص منابع و استفاده از نیروهای متخصص دانست و گفت: وقتی منابع در مسیر درست قرار نگیرند و از افرادی که تخصص لازم را دارند استفاده نشود، نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود. این مسئله برای تولیدکننده‌ای که با هدف انجام کار فرهنگی فعالیت می‌کند، واقعاً آزاردهنده است.

او، ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم با خلق شخصیت‌های ایرانی و طراحی جهان‌های داستانی، در خدمت فرهنگ کشور باشیم؛ اما برای ادامه این مسیر، به حمایت درست، استفاده از متخصصان و توجه به ظرفیت تولیدکنندگان مستقل نیاز داریم.