«خانه شاهنامه» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه هیئت امنای «خانه شاهنامه» با حضور سیدحمید پورمحمدی، رییس هیئت امنای خانه شاهنامه و اعضای هیئت امنا برگزار شد و این خانه با تشکیل هیئت امنا، هیئت مدیره و معرفی مدیرعامل، رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

سیدحمید پورمحمدی، رئیس هیئت امنای خانه شاهنامه در این مراسم با ابراز خوشحالی بابت شروع فعالیت این خانه در جمع اعضای هیئت امنا اظهار کرد: هر کدام از شما عزیزان گنجینه‌ای از تجربه هستید و می‌دانید که فرصت‌ها مثل برق و باد از دست می‌روند؛ بنابراین در این حوزه کار امروز را به فردا نسپارید و هر کاری که امروز امکان‌پذیر است، انجام دهید. هر اقدامی که لازم است در شهرهای مختلف ایران انجام شود و ما نیز بتوانیم کمک کنیم، تسریع کنید تا به خروجی مشخص دست پیدا کنیم.

وی افزود: اکنون که در ابتدا راه هستیم، باید منشور خانه شاهنامه که در دست تدوین است، به‌زودی منتشر شود تا هر شهر و استانی که در این مسیر قدم می‌گذارد، تابع یک نظم مشخص باشد. باید برای هر شهری که درخواست ثبت خانه شاهنامه را دارد، یک برنامه داشته باشیم تا این خانه‌ها به مکانی پویا تبدیل شوند؛ مکانی که حرکت داشته باشد و لحظه‌ای متوقف نشود. باید انگیزه‌ای در مردم ایجاد کنید که به سمت شاهنامه حرکت کنند.

پورمحمدی تصریح کرد: از امروز که مدیرعامل، هیئت امنا و هیئت مدیره معرفی شده است، باید هر روز حامل خبرهای جدید باشیم و در مسیر رشد حرکت کنیم. در این مسیر نباید از ابزارهای جدید غافل شویم؛ امروز با استفاده از فناوری‌های نوین می‌توانیم تک‌تک داستان‌های شاهنامه را در قالب‌های مختلف رسانه‌ای تهیه و در اختیار خانواده‌ها قرار دهیم.

محسن جوادی، دبیر هیئت امنا نیز در این نشست گفت: به اعتقاد بنده، کاری استوار و بر پایه حکمت در حال شکل‌گیری است. نکته‌ای که برای من بسیار اهمیت دارد، این است که هیچ‌کدام از افراد این جمع، منتظر حکم نبودند و از ماه‌های پیش، فعالیت‌ها و کارهای خود را آغاز کرده‌اند.

وی ادامه داد: برگزاری همایش «شاهنامه و هویت ایرانی» با حضور نمایندگان و سفیران بیش از ۲۰ کشور در تالار وحدت، برگزاری دوره‌های شاهنامه‌خوانی و تاسیس خانه شاهنامه در استان‌های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، کرمان و در همین چند روز گذشته در خراسان رضوی، همگی با تلاش تک‌تک دوستان محقق شده است.

در این مراسم اعضای هیئت امنا احکام خود را از سیدحمید پورمحمدی دریافت کردند. همچنین در ادامه احکام هیئت مدیره نیز اعلام و اعطا شد. بر این اساس، محسن جوادی به‌عنوان دبیر و عضو هیئت امنای خانه شاهنامه، عباس سجادی به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ایوب دهقان‌کار به‌عنوان رئیس و عضو هیئت مدیره معرفی شدند.

اعضای هیئت امنا خانه شاهنامه را میرجلال‌الدین کزازی، حجت‌الله ایوبی، مهری بهفر، محمود شالویی، حمیدرضا نمازی، محمدجعفر یاحقی، محمد امیری، محمد حیدری، سجاد آیدنلو، سیدعبدالحمید ضیایی، مصطفی سلطانی‌نژاد، میرسیداحمد محیط طباطبایی و عبدالرحیم سعیدی‌راد تشکیل می‌دهند. اعضای هیئت مدیره نیز غلامرضا طریقی، اردشیر صالح‌پور، علیرضا حبیبی، سید عبدالحمید ضیایی و احمد پسندیده فلاح دانا هستند.

عباس سجادی، مدیرعامل خانه شاهنامه نیز در سخنانی کوتاه گفت: به‌عنوان عضو کوچک این مجموعه به همه عزیزان خیرمقدم و به همت بلند دکتر پورمحمدی تبریک می‌گویم؛ اگر امروز این جمع فرهیخته را توانسته‌ایم دور یک میز جمع کنیم، به دلیل پرچم‌داری ایشان در حوزه شاهنامه است. افتخار می‌کنم که به بنده اعتماد و این امانت سنگین را به بنده واگذار کردید و امیدوارم به کمک بزرگان این جمع، بار را به منزل مقصود برسانم.

در این نشست، اعضای هیئت امنا طرح‌ها و دیدگاه‌های خود را درباره مسیر پیش‌ روی خانه شاهنامه مطرح کردند و سیدحمید پورمحمدی نیز نظر خود را درباره ایده‌های آینده این مجموعه با اعضا در میان گذاشت. در ادامه، دستور جلسه بررسی شد و مصوبات برای شروع کار مدیرعامل، هیات مدیره و در نهایت خانه شاهنامه به تصویب اعضا رسید.

«خانه شاهنامه» در راستای پاسداشت زبان و ادب فارسی، معرفی و ترویج شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، تقویت هویت و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، گسترش فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، هنری و ترویجی مرتبط با شاهنامه و با هدف ایجاد شبکه‌ای منسجم از فعالان این حوزه در سراسر کشور و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است عنوان «خانه شاهنامه» و نشان و هویت بصری مربوط به آن، در چارچوب شبکه ملی خانه شاهنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد و استفاده از آن، منوط به تایید و استمرار عضویت در این شبکه است.

از جمله اهداف این مجموعه می‌توان به پاسداشت شاهنامه به‌عنوان یکی از ارکان فرهنگ و زبان فارسی، ترویج مطالعه و خوانش شاهنامه در میان عموم مردم، آشنایی کودکان و نوجوانان با داستان‌ها، شخصیت‌ها و مفاهیم آن، تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی و انسجام فرهنگی، شناسایی، حمایت و شبکه‌سازی شاهنامه‌پژوهان، شاهنامه‌خوانان، نقالان، مربیان و هنرمندان، توسعه آموزش و پژوهش، حمایت از بازآفرینی خلاق شاهنامه در قالب‌های فرهنگی و هنری معاصر، احیای ظرفیت‌ها و آیین‌های بومی مرتبط با فرهنگ حماسی ایران، توسعه ارتباط شاهنامه با صنایع فرهنگی و خلاق و مشارکت در ایجاد شبکه ملی خانه‌های شاهنامه اشاره کرد.