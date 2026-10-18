به گزارش خبرنگار مهر، دورهمی بزرگ باشگاه نوجوانی «ایرانگو» پنجشنبه ۳۰ مهرماه، از ساعت ۸ تا ۱۶ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.

این برنامه ویژه نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ سال علاقه‌مند به زبان و عرصه روایتگری طراحی شده است و تلاش دارد تاریخ، هنر و ریشه‌های فرهنگی ایران را با زبانی مدرن و خلاقانه به نسل نوجوان معرفی کند.

در این دورهمی، مجید واشقانی، جواد قارایی، مرضیه هاشمی، برنا دانش و هدی یعقوبی به‌عنوان مهمانان و استادان ویژه حضور خواهند داشت.

باشگاه نوجوانی «ایرانگو» با تمرکز بر شیوه‌های نوین روایتگری، به دنبال ایجاد فضایی برای آشنایی نوجوانان با ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی ایران و تجربه رویکردهای تازه در بازگویی داستان‌های این سرزمین است.

مهلت ثبت‌نام در این برنامه از ۲۰ تا ۲۷ مهرماه اعلام شده است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی اینترنتی https://survey.porsline.ir/s/MNnkYRq9 مراجعه کنند.