چاپ دوم کتاب «وارث پیامبر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ دوم کتاب «وارث پیامبر» نوشته حسن عباس و با ترجمه محمد کیوانفر از سوی نشر هرمس عرضه شد. این کتاب که نخستین‌بار در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، به زندگی و جایگاه امام علی(ع) می‌پردازد و بر پایه منابع شیعه و سنی نوشته شده است. نویسنده در این اثر تلاش کرده است شخصیت و میراث معنوی امام علی(ع) را بررسی کند و شناخت مخاطبان، به‌ویژه در جهان غرب، از جایگاه او در تاریخ و اندیشه اسلامی را گسترش دهد.

در معرفی کتاب آمده است که یکی از محورهای اصلی اثر، بررسی ابعاد معنوی و اخلاقی شخصیت امام علی(ع) و نقش او در حفظ میراث معنوی پیامبر اسلام(ص) است. این کتاب همچنین به برداشت‌های مختلف از شخصیت امام علی(ع) و جایگاه او در سنت‌های عرفانی و تصوف اسلامی می‌پردازد.

حسن عباس، نویسنده و پژوهشگر آمریکایی-پاکستانی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ملی و فعال در حوزه مطالعات استراتژیک خاورمیانه و جنوب آسیاست. مذهب، سیاست، امنیت، مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم، اصلاح قوانین ایالتی، گفت‌وگو و همزیستی مسالمت‌آمیز از جمله حوزه‌های پژوهشی اوست. از دیگر آثار این نویسنده می‌توان به کتاب‌های «احیای طالبان» و «گرایش پاکستان به سوی افراط‌گرایی» اشاره کرد.

در بخشی از کتاب «وارث پیامبر» درباره شخصیت امام علی(ع) آمده است:

«علی(ع) برای اسلام چیزی بیشتر از راهنما و راهبر بود ــ او مدافع شورمند عدالت و جنگجوی شجاعی بود که به مقابله با دشمنانی رفت که هیچ‌کس یارای ایستادگی در برابر آنان را نداشت. او بیش از هر چیز یک قدیس برای اسلام بود ــ میراث‌دار معنویت پیامبر(ص) به لطیف‌ترین وجه.»

کتاب «وارث پیامبر» در چاپ دوم با جلد سخت، قطع رقعی و در ۳۲۳ صفحه، با قیمت ۷۹۰ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.