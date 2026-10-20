سید علیرضا طباطبایی، طراح و تولیدکننده «جعبه واقعیت‌ افزوده حیوانات قرآنی»، با اشاره به انگیزه تولید این محصول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: «جعبه واقعیت افزوده حیوانات قرآنی» محصولی است که با هدف معرفی حیوانات نام‌برده‌شده در قرآن کریم و روایت داستان‌های مرتبط با آن‌ها طراحی و تولید شده. این محصول حدود دو تا سه سال است که وارد مرحله تولید شده و با استفاده از فناوری‌های جدید، شیوه‌ای متفاوت برای آشنایی کودکان با مفاهیم قرآنی را فراهم می‌کند.

طباطبایی، درباره نحوه استفاده از «جعبه واقعیت‌ افزوده حیوانات قرآنی» گفت: در این جعبه، ۳۰ فلش‌کارت قرار دارد که روی هرکدام تصویر یک حیوان و نام آن به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی درج شده است. اما ویژگی اصلی این محصول، تنها تصاویر و اطلاعات درج‌شده روی کارت‌ها نیست؛ بلکه استفاده از فناوری واقعیت افزوده است که تجربه‌ای جذاب و متفاوت برای کودکان ایجاد می‌کند.

طراح «جعبه واقعیت‌ افزوده حیوانات قرآنی»، افزود: برای استفاده از این محصول، کافی است پس از تهیه جعبه، اپلیکیشن اندرویدی آن را از کافه‌بازار دانلود و نصب کنید. سپس برنامه را باز کرده و دوربین گوشی را روی هرکدام از فلش‌کارت‌ها بگیرید. در این مرحله، تصویر حیوان به‌صورت سه‌بعدی روی صفحه ظاهر می‌شود و به نظر می‌رسد حیوان از دل کارت بیرون آمده. کودکان می‌توانند حیوانات را از زاویه‌های مختلف تماشا کنند و داستان مربوط به هر حیوان در قرآن را نیز بشنوند.

او، شناخت حیوانات قرآنی را از جمله اهداف تولید این محصول دانست و بیان کرد: یکی از اهداف اصلی، توجه به موضوعی بوده که با وجود ظرفیت‌های فراوان، کمتر در تولید محصولات فرهنگی ویژه کودکان به آن پرداخته شده است. حیوانات در بخش‌های مختلف قرآن حضور دارند و برخی از آن‌ها با داستان زندگی پیامبران و رویدادهای مهم قرآنی پیوند خوردند. همین موضوع می‌تواند زمینه مناسبی برای آموزش غیرمستقیم مفاهیم دینی و اخلاقی به کودکان باشد.

طباطبایی، درباره هدفمند بودن انتخاب حیوانات گفت: حیوانات به‌صورت تصادفی و بدون ارتباط محتوایی انتخاب نشدند، بلکه هرکدام بر اساس داستان مرتبط با خود در قرآن در این مجموعه قرار گرفتند. به همین دلیل، محتوای محصول تنها به معرفی ظاهری حیوانات محدود نمی‌شود و تلاش شده است داستان هر حیوان و پیام آموزنده آن نیز برای کودکان توضیح داده شود.

طراح «جعبه واقعیت‌ افزوده حیوانات قرآنی»، ادامه داد: هدف این بوده که کودک در کنار آشنایی با نام و تصویر حیوانات، با بخشی از روایت‌های قرآنی نیز آشنا شود و از خلال این داستان‌ها، مفاهیم و پیام‌های اخلاقی را یاد بگیرد. استفاده از تصاویر سه‌بعدی و امکان تعامل با شخصیت‌های حیوانی نیز کمک می‌کند تا فرآیند یادگیری برای کودک جذاب‌تر شود و ارتباط بیشتری با محتوای ارائه‌شده برقرار کند.

او، به استفاده از کارشناسان و متخصصان در طراحی و تولید این محصول اشاره و بیان کرد: برای تولید این مجموعه، یک گروه تحقیقاتی چندنفره در نظر گرفته شده که اعضای آن در حوزه‌هایی مانند روان‌شناسی، نویسندگی کودک و مدیریت هنری فعالیت می‌کنند. محتوای محصول با همکاری این گروه شکل گرفته و تلاش شده است جنبه‌های مختلف آموزشی، محتوایی و هنری آن در کنار یکدیگر مورد توجه قرار بگیرند.

طراح «جعبه واقعیت‌ افزوده حیوانات قرآنی»، افزود: در این مجموعه، کودک صرفاً شنونده یک روایت نیست، بلکه با دیدن تصاویر سه‌بعدی، مشاهده حیوانات و شنیدن داستان‌های مرتبط با آن‌ها، فرصت پیدا می‌کند ارتباط ملموس‌تری با محتوای آموزشی برقرار کند. یکی از ویژگی‌های این محصول، پرداختن به موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته. این مجموعه با تکیه بر داستان‌های قرآنی و استفاده از فناوری واقعیت افزوده، می‌کوشد علاوه بر سرگرمی، زمینه آشنایی بیشتر کودکان با حیوانات، روایت‌های قرآنی و پیام‌های آموزنده آن‌ها را فراهم کند.