برداشت ۴۰۰۰ تُن سیب در نمین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جباری، با اشاره به ظرفیت باغداری این شهرستان اظهار کرد: شهرستان نمین بالغ بر ۹۰۰ هکتار باغ مثمر و غیر مثمر دارد که بیش از ۷۵۰ هکتار از این سطح را باغات مثمر شامل می‌شود.

وی با اشاره به تنوع محصولات باغی این شهرستان افزود: محصولات باغی نمین عمدتاً شامل سیب، گلابی، آلبالو، گیلاس و زردآلو است که در کنار سیب، تنوع باغ‌های این شهرستان را شکل می‌دهند.

رئیس تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نمین با اشاره به حجم تولید محصولات باغی ادامه داد: مقدار کل تناژ تولیدی شهرستان سالانه بیش از ۴ هزار تن سیب به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است که محصول عمده باغات این شهرستان محسوب می‌شود.

جباری یادآور شد: باتوجه‌به ظرفیت‌های موجود در حوزه باغداری، توسعه باغات مثمر و توجه به ارقام پربازده می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید، رونق اقتصادی و بهبود معیشت باغداران شهرستان نمین ایفا کند.